Cantabria recibe los nueve primeros expedientes de menores migrantes
El Icass presenta alegaciones y reitera «la falta de rigor y previsión» con la que se está llevando a cabo este proceso desde el Gobierno de España
E. Press
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:13
Nuevo capítulo en la polémica suscitada por el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas). La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de ... Cantabria ha recibido la notificación de los nueve primeros expedientes de menas procedentes de Canarias (6), Ceuta (2) y Melilla (1), y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) ya ha realizado alegaciones a estos expedientes.
Según informó el Gobierno de Cantabria, desde el Icass se ha reiterado «la falta de rigor y previsión» con la que se está llevando a cabo este proceso desde el Gobierno de España. Además, se ha trasladado «el desconocimiento del cupo asignado a Cantabria, así como al resto de comunidades autónomas».
Una situación que está provocando que la región esté llevando a cabo una planificación sin conocer la cifra de menores que podría derivarse a la comunidad autónoma, ni el procedimiento a seguir a la hora de recibir a dichos menores, advirtió el Ejecutivo.
Desde Cantabria, explican, también se ha solicitado que las primeras derivaciones se realicen a las comunidades autónomas receptoras de un mayor número de menores, tal y como se prevé en el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia antes situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
La consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, indicó en declaraciones remitidas a los medios de comunicación que en el Gobierno regional desconocen cuándo van a ser trasladados los primeros menores a la región, aquellos a los que hacen referencia los citados nueve expedientes. «Todavía no lo sabemos, aún están tramitándose los procedimientos», aseveró.
Y sobre el lugar de acogida, apuntó que dependerá del número de menores que lleguen cuando se realice el traslado. «Dependiendo de estos factores tendremos que acogerles en un lugar u otro, siempre dentro de los servicios de protección».
Por lo demás, Gómez del Río volvió a criticar el proceder del Gobierno de España, que «está notificando expedientes sin que las comunidades autónomas sepamos cuál es el cupo que nos corresponde y tampoco el procedimiento que se va a seguir. Y así es imposible planificar con seriedad». Ante esto, manifestó, Cantabria pide «claridad, coordinación y financiación», porque «no se puede trabajar a ciegas en un asunto tan sensible como la protección de menores». «Cantabria siempre ha cumplido y ha estado a la altura, pero no vamos a aceptar que se nos trate de esta forma, improvisando y sin información. Esto no es serio y el Gobierno de España tiene que rectificar», exigió la consejera.
Falta de información
De acuerdo con los criterios que establece el decreto para el reparto de estos menores, se calcula que a Cantabria le corresponde acoger a 156.
La consejera de Inclusión Social aseguró este lunes en el Parlamento, en respuesta a una interpelación de Vox, que desconoce si los menores llegarán «de 10 en 10, de 20 en 20 o los 156 a la vez». Para poder acoger a los que lleguen, según recordó, el Gobierno regional prevé crear residencias de acogida de emergencia y provisionales.
Gómez del Río subrayó que el Gobierno de Cantabria rechaza el reparto de menores migrantes no acompañados y lo ha recurrido pero «no va dejarlos tirados» y por eso ha flexibilizado la normativa para poder acogerlos.
La Consejería de Inclusión ha modificado la orden que regula los requisitos que tienen que cumplir los centros sociales de atención a la infancia y la adolescencia para incluir esta nueva modalidad de residencias de acogida de emergencia. La modificación se justifica en que la limitación a 24 del número de plazas en residencias y la «detallada regulación» de los requisitos que tienen que cumplir hace inviable disponer de recursos si accede al sistema público un número elevado de niños y adolescentes.
Según sostienen desde el Gobierno de Cantabria, es necesario dotar «de cierta flexibilidad» a la normativa para poder disponer con premura de espacios adecuados para la acogida de emergencia, ante «situaciones de llegadas masivas».
