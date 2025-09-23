Cantabria recibe los nueve primeros expedientes de menores migrantes

Nuevo capítulo en la polémica suscitada por el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas). La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de ... Cantabria ha recibido la notificación de los nueve primeros expedientes de menas procedentes de Canarias (6), Ceuta (2) y Melilla (1), y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) ya ha realizado alegaciones a estos expedientes.

Según informó el Gobierno de Cantabria, desde el Icass se ha reiterado «la falta de rigor y previsión» con la que se está llevando a cabo este proceso desde el Gobierno de España. Además, se ha trasladado «el desconocimiento del cupo asignado a Cantabria, así como al resto de comunidades autónomas».

Una situación que está provocando que la región esté llevando a cabo una planificación sin conocer la cifra de menores que podría derivarse a la comunidad autónoma, ni el procedimiento a seguir a la hora de recibir a dichos menores, advirtió el Ejecutivo.

Desde Cantabria, explican, también se ha solicitado que las primeras derivaciones se realicen a las comunidades autónomas receptoras de un mayor número de menores, tal y como se prevé en el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia antes situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

La consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, indicó en declaraciones remitidas a los medios de comunicación que en el Gobierno regional desconocen cuándo van a ser trasladados los primeros menores a la región, aquellos a los que hacen referencia los citados nueve expedientes. «Todavía no lo sabemos, aún están tramitándose los procedimientos», aseveró.

Y sobre el lugar de acogida, apuntó que dependerá del número de menores que lleguen cuando se realice el traslado. «Dependiendo de estos factores tendremos que acogerles en un lugar u otro, siempre dentro de los servicios de protección».

Por lo demás, Gómez del Río volvió a criticar el proceder del Gobierno de España, que «está notificando expedientes sin que las comunidades autónomas sepamos cuál es el cupo que nos corresponde y tampoco el procedimiento que se va a seguir. Y así es imposible planificar con seriedad». Ante esto, manifestó, Cantabria pide «claridad, coordinación y financiación», porque «no se puede trabajar a ciegas en un asunto tan sensible como la protección de menores». «Cantabria siempre ha cumplido y ha estado a la altura, pero no vamos a aceptar que se nos trate de esta forma, improvisando y sin información. Esto no es serio y el Gobierno de España tiene que rectificar», exigió la consejera.

Falta de información

De acuerdo con los criterios que establece el decreto para el reparto de estos menores, se calcula que a Cantabria le corresponde acoger a 156.

La consejera de Inclusión Social aseguró este lunes en el Parlamento, en respuesta a una interpelación de Vox, que desconoce si los menores llegarán «de 10 en 10, de 20 en 20 o los 156 a la vez». Para poder acoger a los que lleguen, según recordó, el Gobierno regional prevé crear residencias de acogida de emergencia y provisionales.

Gómez del Río subrayó que el Gobierno de Cantabria rechaza el reparto de menores migrantes no acompañados y lo ha recurrido pero «no va dejarlos tirados» y por eso ha flexibilizado la normativa para poder acogerlos.

La Consejería de Inclusión ha modificado la orden que regula los requisitos que tienen que cumplir los centros sociales de atención a la infancia y la adolescencia para incluir esta nueva modalidad de residencias de acogida de emergencia. La modificación se justifica en que la limitación a 24 del número de plazas en residencias y la «detallada regulación» de los requisitos que tienen que cumplir hace inviable disponer de recursos si accede al sistema público un número elevado de niños y adolescentes.

Según sostienen desde el Gobierno de Cantabria, es necesario dotar «de cierta flexibilidad» a la normativa para poder disponer con premura de espacios adecuados para la acogida de emergencia, ante «situaciones de llegadas masivas».