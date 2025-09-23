El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un grupo de menores migrantes atendidos por Cruz Roja en Tenerife. EFE

Cantabria recibe los nueve primeros expedientes de menores migrantes

El Icass presenta alegaciones y reitera «la falta de rigor y previsión» con la que se está llevando a cabo este proceso desde el Gobierno de España

E. Press

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:13

Nuevo capítulo en la polémica suscitada por el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas). La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de ... Cantabria ha recibido la notificación de los nueve primeros expedientes de menas procedentes de Canarias (6), Ceuta (2) y Melilla (1), y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) ya ha realizado alegaciones a estos expedientes.

