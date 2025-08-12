Cantabria será la primera región de Europa en legislar para proteger los neuroderechos La Ley de Salud Digital que va en septiembre al Parlamento es pionera a la hora de preservar los datos, la intimidad y la privacidad del cerebro

Cantabria está cerca de convertirse en la primera región de Europa que legisla para proteger los neuroderechos de sus ciudadanos, según recoge el anteproyecto de Ley de Salud Digital que el Gobierno autonómico dio a conocer en julio. Además de trazar un nuevo marco legal, el texto puede tener un efecto «tractor» en futuras normativas de rango nacional o de la UE, entiende el consejero de Salud, César Pascual.

Con este anteproyecto, que llegará al Parlamento en septiembre –y que, contando los tiempos parlamentarios, Pascual calcula que podría cuajar en el primer semestre de 2026–, Cantabria despega en la protección de un tipo de derechos que responde a ese nuevo orden digital que asoma ya en el horizonte, y que, en el ámbito de la salud, estará marcado por la inteligencia artificial (IA) y los dispositivos neurotecnológicos (chips, sensores, etc.). Creada para sanar y procurar beneficio terapéutico, esa tecnología es también capaz de registrar la actividad cerebral de los pacientes, y el Gobierno entiende que esos datos y esa intimidad merecen protección. Por tanto, la ley reconoce unos neuroderechos –el pensamiento y la privacidad mental, en última instancia–, que suenan a futuro, pero son presente.

La ley nace de un «vacío normativo» detectado por Salud. Eso llevará a Cantabria a convertirse en «pionera» en Europa y a legislar en sintonía con Chile –que tiene reconocidos los neuroderechos en su Constitución– y varios estados de EE UU. Sacar adelante la Ley de Salud Digital significa «cumplir con nuestro programa electoral», el del PP, recuerda Pascual, que también asegura que la normativa nace para poner orden en la revolución tecnológica. En cuanto a los neuroderechos, el equipo de Pascual no encontró antecedentes ni regulación en la UE al respecto, sino un «vacío legal» –la ley de protección de datos 'no llega' al cerebro– que era preciso «ir cubriendo». Por eso, el consejero entiende que Cantabria va a alumbrar «una ley tremendamente innovadora» que puede servir de espejo a otras autonomías y al propio Gobierno de España.

En donde puede encontrar más referencias el equipo de Pascual es en el trabajo del neurocientífico español Rafael Yuste, abanderado mundial de la protección de los neuroderechos. Residente en EE UU, donde ha promocionado legislaciones al respecto, Yuste ha visitado la UIMP en varias ocasiones para dirigir cursos, impartir charlas o recoger premios. «La privacidad mental es un santuario, una línea que no se puede traspasar», contó a este periódico el reputado científico, que será uno de los expertos invitados por la consejería de Pascual para explicar el tema en el Parlamento cántabro.

La clave «La ley es tremendamente innovadora», defiende Pascual, que cree que puede servir de espejo al Gobierno de España

«Es una ley que regula algo desconocido, es la primera vez que se hace», recuerda el consejero, que de paso incide en el «riguroso» trabajo normativo que ha hecho su equipo. Y eso que enfrentaba una realidad incipiente, ya que las posibilidades de la IA y de la neurotecnología están aún por definirse. En Salud, no obstante, tenían clara la meta de «preservar la identidad personal y los derechos del cerebro» por lo que ante procedimientos basados en IA, la ley reclama «que haya mecanismos de validación científica de los modelos y que se informe al paciente sobre cuándo se usa para proteger su derecho a elegir y estar informado». Pascual confía en que la ley se apruebe, enriquecida con alegaciones si es preciso. Hasta ahora, los comentarios, «de todos los ámbitos, también políticos», han sido «positivos».

César Pascual: «Hoy en día, gobernar la salud es gobernar el dato» «Es pionera». Este es el primer adjetivo que le dedica César Pascual a una Ley de Salud Digital que, en conjunto, fija «un sistema de gobernanza global» del que antes carecía Cantabria. Pero además de precursora, la ley es «flexible» y eso es tremendamente útil, dice el consejero. ¿Por qué? Porque se ha creado «sabiendo en todo momento» que legisla en un terreno digital marcado por la «innovación» y por la incertidumbre: hay terapias, dispositivos, aplicaciones que aún no podemos imaginar. «La ley se ha concebido como una herramienta flexible» que incluye la «posibilidad de actualización continua» gracias a los «comités de revisión», capaces de adaptar la normativa; y atiende también a cuestiones éticas en relación a los laboratorios para evitar experimentaciones incontroladas. Con todo, el punto de partida de la ley estaba claro: «Hoy en día, gobernar la salud es gobernar el dato».