El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Diego y Miguel Ángel Revilla en el traspaso de poderes tras las elecciones de 2015. DM

Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes

Madrid ha sido la última en aprobar un estatuto para los que han sido jefes del Ejecutivo, que cobran pensión, tienen coche oficial y participan de consejos asesores

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:24

Al contrario de lo que sucede en el resto de comunidades, los presidentes de Cantabria no tienen ningún tipo de privilegio cuando dejan el cargo. ... La región es la única de todo el país que no cuenta con un decreto que regule la figura de sus jefes del Ejecutivo cuando se jubilan. Madrid le acompañaba hasta ahora, pero Isabel Díaz Ayuso acaba de aprobar en julio una normativa para equipararse con el resto de autonomías y con el Estado, donde la seguridad jurídica de los expresidentes quedó por escrito y firmada por Felipe González en un decreto de 1992.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  3. 3

    La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna
  4. 4

    Diavida traspasará a su sustituta las ambulancias y todo el equipamiento y se irá sin indemnización
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6

    Evaristo, genio y figura
  7. 7

    La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco
  8. 8

    Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»
  9. 9

    Lo que falta del Frente Marítimo
  10. 10

    El Gobierno aprueba la oposición única para Policía Local que demandaban los ayuntamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes

Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes