Cantabria no recibirá más dinero para exhumar a represaliados porque no gastó el de 2024 La decisión del Ministerio coincide con el auto del Tribunal Constitucional que mantiene congelada la derogación de la Ley de Memoria de Cantabria hasta el fallo definitivo

Daniel Martínez Santander Jueves, 12 de junio 2025, 07:17 Comenta Compartir

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha excluido a Cantabria del reparto de los fondos para fomentar la exhumación e identificación de víctimas ... de la Guerra Civil y la dictadura en la convocatoria de 2025, que ha salido adelante esta semana y que destinará tres millones de euros al resto de comunidades autónomas. No es que el Gobierno central tenga manía al Ejecutivo que dirige María José Sáenz de Buruaga, sino que esta región es, junto con La Rioja, la única que no gastó la partida que ya recibió el año pasado con este mismo objetivo. Fueron algo más de 51.000 euros que están desde entonces en las arcas autonómicas y que la Consejería de Cultura, la competente en esta materia, todavía no ha justificado. La decisión coincidió ayer con otra novedad que afecta directamente a Cantabria en materia de Memoria Democrática: el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de mantener la suspensión de la norma que aprobaron PP y Vox en el Parlamento regional por la que quedó derogada la ley elaborada por el bipartito en 2021.

Respecto al primero de los asuntos, el Ministerio confirma que la Consejería de Cultura no ha proporcionado los datos de ejecución de la partida para exhumaciones de 2024. Madrid no pide la devolución, sino que acepta que utilice ese dinero para llevar a cabo proyectos a lo largo de este año. Los mismos que presentó en la convocatoria actual u otros nuevos. Los que considere más oportunos. Según explica el Gobierno central, las ayudas están pensadas para que alrededor del 60% del dinero se destine directamente a exhumaciones y el 40% a labores de divulgación y promoción. Pese a que todos los proyectos de Cantabria en 2024 correspondían al segundo de los apartados, el Ministerio no puso pegas. Desde la Consejería de Cultura reconocen esa situación y aclaran que la subvención aún no se ha justificado porque parte de los proyectos que arrancaron el año pasado se están completando este año. Y ponen el ejemplo de la recuperación de algunos restos de la Brigada Machado en una cueva refugio de Liébana. En cuanto a campañas de exhumación de fosas comunes, sí reconocen que no hay planes a corto plazo. También que el año pasado se realizaron contactos con familiares de represaliados y que técnicos de Patrimonio se desplazaron con ellos a los lugares señalados, pero que las búsquedas no arrojaron resultados suficientes como para acometer una exhumación. La Consejería apunta que durante este año acabará los proyectos pendientes, aunque ninguno incluye la apertura de fosas Uno de los pocos aspectos que quería preservar el Gobierno de Cantabria pese a la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática del bipartito era, precisamente, el de las exhumaciones. De hecho, Cultura ha elaborado un decreto que recoge cómo proceder en estos casos, aunque lo cierto es que aún no lo ha llevado a la práctica. Respecto a la decisión del Constitucional, la corte suspendió la norma cántabra el pasado 27 de febrero cuando admitió a trámite el recurso del Gobierno central, que decía que era inconstitucionalidad. Ahora, el pleno mantiene la suspensión de esta derogación como medida cautelar y sin entrar en el fondo. Lo hace con los votos de la mayoría progresista frente al rechazo conservador (siete a cinco). «Buena noticia para la verdad, la justicia y la reparación. Y para que el PP reflexione sobre su cruzada junto a Vox contra la Memoria Democrática», celebró el ministro Ángel Víctor Torres.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión