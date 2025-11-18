El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trabajadores de Cantur retiran la nieve en Alto Campoo. Daniel Pedriza

Cantur acude a un concurso-oposición para estabilizar 84 plazas

La empresa pública lanza esta convocatoria para «atender las demandas de cada instalación» y «reducir la temporalidad»

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:14

Cantur ha lanzado una oferta de empleo para cubrir 84 plazas en sus diferentes instalaciones turísticas. La empresa pública dependiente de la Consejería de Cultura, ... Turismo y Deporte publicó el pasado viernes la convocatoria destinada a consolidar puestos de larga duración mediante concurso-oposición. Un «hecho sin precedentes», según resaltaron ayer desde CCOO que llevaban años reclamando que la empresa pública cubra sus puestos bajo criterios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

