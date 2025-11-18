Cantur acude a un concurso-oposición para estabilizar 84 plazas

Cantur ha lanzado una oferta de empleo para cubrir 84 plazas en sus diferentes instalaciones turísticas. La empresa pública dependiente de la Consejería de Cultura, ... Turismo y Deporte publicó el pasado viernes la convocatoria destinada a consolidar puestos de larga duración mediante concurso-oposición. Un «hecho sin precedentes», según resaltaron ayer desde CCOO que llevaban años reclamando que la empresa pública cubra sus puestos bajo criterios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad.

La oferta incluye 84 plazas, distribuidas entre contratos indefinidos a tiempo completo y fijos discontinuos. El proceso selectivo se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición, que combina una prueba teórica –y en algunos casos práctica– con una fase de valoración de méritos profesionales y formativos. Se asignará un 60% de la puntuación total a la fase de oposición y un 40% a la valoración de méritos, siendo imprescindible superar la primera para acceder a la segunda. Las personas interesadas disponen de un plazo de 15 días naturales desde la publicación de la convocatoria para presentar sus solicitudes –hasta el 1 de diciembre– en el registro de Cantur. Junto con el formulario de participación se deberá presentar la documentación que acredite sus requisitos de acceso y los méritos alegados.

28 puestos corresponden a contratos indefinidos y las 56 plazas restantes, son bajo la modalidad de fijo discontinuo

Guillermo Villegas, delegado del sindicato en la empresa pública, resalta que este proceso «es una buena noticia para la ciudadanía que, de una vez por todas, tendrá la oportunidad de acceder a trabajar en Cantur, que siempre ha estado en el candelero del oscurantismo». Villegas señaló que lleva veinte años de lucha en este sentido y que el actual consejero, Luis Martínez Abad, es el primero que ha respondido a estas demandas.

Tipos de puestos

Del total de puestos a cubrir, 28 corresponden a contratos indefinidos, entre los que destacan seis puestos de auxiliar de limpieza, cuatro de ayudante de cocina, 13 de camarero de sala, cuatro de oficial de primera de cabinas en Fuente Dé y una de encargado de administración. Se tratan de puestos estructurales que responden a necesidades permanentes de los centros y servicios integrados en la red turística de Cantur.

Las 56 plazas restantes, bajo la modalidad de fijo discontinuo, se orientan a cubrir necesidades estacionales o periódicas en distintos destinos turísticos de la comunidad. Entre ellas figuran perfiles como personal de limpieza y cocina, camareros, cobradores en Alto Campoo, Fuente Dé y Cabárceno, vigilantes del parque, técnicos de información turística –con un total de 11 plazas–, recepcionistas, personal de enfermería y un amplio conjunto de oficiales de mantenimiento, remontes y servicios auxiliares.

El objetivo de esta convocatoria, ha explicado el Gobierno, es disponer de personal estable capaz de «atender las demandas de cada instalación» y «de reducir la temporalidad».

El delegado de CCOO en Cantur ha indicado que «esta es la primera convocatoria del proceso, que continuará próximamente con la publicación de otras 47 plazas».