Operativo de bomberos desplegado ante los incendios en Liébana. Alberto Aja

«El caos del operativo de incendios casi cuesta la vida a un bombero forestal»

CC OO acusa al Gobierno de Cantabria de «mentir» y este replica que el dispositivo estuvo «perfectamente organizado»

E.P y A.V

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:13

El sindicato CC OO ha denunciado el «caos organizativo» en el operativo de incendios forestales en la Consejería de Desarrollo Rural que, según ha señalado, ... estuvo a punto de costar la vida el pasado 10 de agosto a un bombero que trabajó en la extinción del incendio de Bejes (Cillorigo de Liébana). En una rueda de prensa, el sindicato ha advertido que «desavenencias personales y profesionales» entre mandos del operativo, hacen que no se cumplan las órdenes; que haya una «total falta de dirección y descoordinación» y que no fluya la información, lo que afecta a la gestión de los incendios y a la eficacia de las labores de extinción, a la seguridad de la propia ciudadanía y de los trabajadores del operativo. «No queremos un otoño caliente en el que ocurra como el pasado año, cuando se quemaron 10.000 hectáreas y se puso en riesgo la seguridad de los trabajadores por la descoordinación interna», han señalado desde CCOO, que han reclamado «un operativo regional coordinado» y «tomar medidas antes de que ocurra» y no descartan movilizaciones.

