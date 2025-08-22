«El caos del operativo de incendios casi cuesta la vida a un bombero forestal» CC OO acusa al Gobierno de Cantabria de «mentir» y este replica que el dispositivo estuvo «perfectamente organizado»

E.P y A.V Viernes, 22 de agosto 2025, 18:13 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

El sindicato CC OO ha denunciado el «caos organizativo» en el operativo de incendios forestales en la Consejería de Desarrollo Rural que, según ha señalado, ... estuvo a punto de costar la vida el pasado 10 de agosto a un bombero que trabajó en la extinción del incendio de Bejes (Cillorigo de Liébana). En una rueda de prensa, el sindicato ha advertido que «desavenencias personales y profesionales» entre mandos del operativo, hacen que no se cumplan las órdenes; que haya una «total falta de dirección y descoordinación» y que no fluya la información, lo que afecta a la gestión de los incendios y a la eficacia de las labores de extinción, a la seguridad de la propia ciudadanía y de los trabajadores del operativo. «No queremos un otoño caliente en el que ocurra como el pasado año, cuando se quemaron 10.000 hectáreas y se puso en riesgo la seguridad de los trabajadores por la descoordinación interna», han señalado desde CCOO, que han reclamado «un operativo regional coordinado» y «tomar medidas antes de que ocurra» y no descartan movilizaciones.

También ha pedido que la coordinación de las emergencias, incluidos los incendios forestales, dependa de la Consejería de Presidencia, y no de Desarrollo Rural. Renedo ha acusado también al Ejecutivo, tanto a la Consejería de Desarrollo Rural que dirige María Jesús Susinos como a la de Presidencia, en manos de Isabel Urrutia, de haber «mentido» a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre los incendios forestales que ha habido en los últimos días en Cantabria, así como sobre su gestión. Así, desde CCOO han señalado que, cuando agentes del medio natural sobre el terreno dieron aviso de que el incendio de León había entrado en Cantabria, «el Gobierno lo estaba negando». Respuesta La respuesta del Gobierno regional llegó a través del director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, quien aseguró que el operativo ha estado «perfectamente organizado» y ha sido «un ejemplo de coordinación». Además dijo que no hay ninguna intención de privatizarlo. Serdio apeló a la «responsabilidad de todas las organizaciones sindicales» ante el trabajo que lleva a cabo durante todo el año el operativo de prevención y lucha contra incendios forestales, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural. En relación al incendio de Bejes, el director general de Montes ha afirmado que se trató de un incendio originado por un rayo el pasado 10 de agosto en una zona de gran dificultad para su extinción por medios terrestres y que no presentaba especial afectación a personas o bienes ni a zona arbolada.

