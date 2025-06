Las casas rurales estarán exentas del nuevo registro de alquiler turístico

A. Machín Santander Jueves, 19 de junio 2025, 13:38 | Actualizado 13:44h. Comenta Compartir

Las casas rurales ya inscritas en los registros autonómicos de Turismo estarán exentas de inscribirse en el nuevo registro único de alquileres de corta duración, ... cuya aplicación será efectiva desde el 1 de julio. Es lo que ha comunicado la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) tras distintas reuniones con con responsables del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El asunto pone fin, en principio, a la intranquilidad de los negocios del sector, que habían recibido de las plataformas de anuncios en internet (Booking, Airbnb...) cartas en las que les exigían el código que confirma el registro. Sin código no podrían anunciarse en estas plataformas. Desde la Asociación de Turismo Rural en Cantabria celebran el anuncio. «Nos parece fantástico, claro». Pero aseguran que «no tienen aún una confirmación oficial», por lo que están a la espera de asegurar que no tienen que completar el proceso del trámite y resolver todas las dudas. Fuentes del Ministerio de Vivienda confirmaron a El Diario Montañés, de hecho, que estarían excluidos «los alojamientos rurales que, según su normativa, prestan servicios de hospedaje y añaden prestaciones (limpieza, desayuno, atención presencial...) que hace que no sean alquileres turísticos».

Noticia relacionada Los registradores de Cantabria hablan de «avalancha» de solicitudes de alojamientos turísticos El turismo rural se agarra a las excepciones que plantea el artículo dos del decreto. Que deja exentos del registro a «hoteles y alojamientos similares» (también a campings, por ejemplo). Ellos entienden que están dentro de este apartado, pero existía «confusión» e interpretaciones distintas según las comunidades autónomas. Según el anuncio hecho público por Asetur, que recoge Europa Press, los alojamientos rurales regulados y correctamente inscritos en los respectivos registros autonómicos no se consideran viviendas vacacionales ni arrendamientos ocasionales, por lo que no están afectados por la obligación de inscribirse en el nuevo procedimiento estatal. Según Asetur, la única obligación que se exigiría a estos establecimientos sería incluir ese número de registro autonómico con el que ya cuentan en las plataformas y portales donde comercialicen su oferta turística, sin necesidad de duplicar el registro a nivel estatal. Desde la asociación, celebran la «tranquilidad» y «satisfacción» que genera el anuncio entre los propietarios de toda España, ya que el sector, desde el primer momento, insisten, había mostrado su disconformidad con verse obligado a un nuevo registro, pese a estar ya controlado y fiscalizado por la administración autonómica. En palabras del vicepresidente de Asetur, Juan Carlos Tébar, las casas rurales no deben equipararse a viviendas vacacionales, ya que «forman parte de un modelo turístico profesionalizado, con alta contribución al entorno rural, a la cohesión territorial y a la economía local». El Diario Montañés se hizo eco, precisamente, del acuerdo al que habían llegado distintos colectivos autonómicos en el marco del Foro Nacional de Turismo y Despoblamiento Rural, celebrado aquí recientemente. Turismo Rural de Cantabria, de Asturias y de Castilla y León, además de Nekatur (País Vasco), Turismo Verde Huesca y Ascarioja (La Rioja) –a las que se incorporaron otras asociaciones en los días siguientes– habían mostrado su disconformidad con la obligación de registrarse. Iban a llevar el asunto a las plataformas, a las comunidades y al Ministerio. Hablaban de «confusión» y «ambigüedad» y, de hecho, aquí se había consultado a Turismo –explicaron desde la asociación regional– que, «en principio», les respondió que debían registrarse. Ahora están a la espera de resolver las dudas que puedan surgir por la tipología distinta de los alojamientos del sector.

