La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año

La celebración, el próximo fin de semana –los días 26 y 27–, de una nueva edición del Galerna Fest, revive la polémica del pasado año ... , mientras se repiten las acusaciones a sus organizadores, la Asociación Cultural Alfonso I, de montar un escaparate de la ultraderecha, con un programa de actividades que incluye actuaciones musicales y charlas protagonizadas por artistas y oradores de marcada tendencia ideológica.

Si la pasada semana el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ya exigía a la alcaldesa, Gema Igual, que impidiese su celebración en la ciudad, la Delegación del Gobierno, con el socialista Pedro Casares al frente, forzaba después el cambio horario de la manifestación convocada con motivo del Galerna Fest por coincidir con otra marcha de la Asociación Rock contra el Fascismo.

La última novedad es que la A.C. Alfonso I sustituirá su manifestación, prevista para el sábado 27, por una concentración frente a la sede santanderina del PSOE como protesta por la decisión de la Delegación del Gobierno de modificar su horario –de 17.00 a 14.30 horas–. Si el lema de la primera marcha iba a ser 'Remigración', en su protesta frente al local del partido, anunciada para las 17.00 horas, reclamarán también «libertad de expresión».

Así lo han decidido los responsables de Alfonso I después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) desestimara su recurso contra la resolución de la Delegación del Gobierno. Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el tribunal considera «justificado» y «proporcional» el cambio de horario debido a que está programada una manifestación de la asociación Rock contra el Fascismo a las 17.30 del mismo día y que coincide en parte del recorrido. En la decisión de la Sala se explica que esta última manifestación fue comunicada con anterioridad a la de la Asociación Alfonso I, y además se convoca en rechazo al Galerna Fest, al que tildan de «fascista».

El tribunal explica que, si bien en años anteriores han coexistido ambas manifestaciones, tal y como alegó la asociación Alfonso I para evitar la modificación de su horario, «el cambio de criterio de la Administración es algo comprensible si atendemos a que el último año se produjeron varios altercados».

Para llegar a esta conclusión, los magistrados han tenido en cuenta el informe elaborado por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional sobre los hechos sucedidos con motivo de las dos marchas coincidentes del pasado año, y señala que «este cambio de circunstancias es suficientemente justificativo de un cambio de criterio por parte de la Delegación».

Además, la sentencia apunta a un nuevo elemento a tener en cuenta: la celebración del partido de fútbol que enfrentará al Racing de Santander contra el FC Andorra a las 18.30 horas. Este hecho supone que «los efectivos policiales tienen que atender a varios focos de posible alteración del orden público»: la zona de Cañadío, lugar en el que tradicionalmente se concentran los hinchas y por donde está previsto que pase la manifestación, y los alrededores del campo.

Uno de los magistrados, José Ignacio López Cárcamo, ha emitido, no obstante, un voto particular al entender que «cabían alternativas menos restrictivas»: considera que es necesaria una «motivación cualificada» que no cree que exista para restringir el derecho de manifestación, tanto para su prohibición como para modificar «elementos esenciales del mismo: día, hora y lugar, cuya elección por los promotores forma parte del derecho». Entiende también que la «efectividad» de la manifestación no será la misma si se celebra a las 14.30 horas.

Es lo que también opina Sinforiano Bezanilla, presidente de la Asociación Cultural Alfonso I, «muy perjudicada» por la decisión de la Delegación del Gobierno, quien no ahorró críticas hacia su titular. «Entiendo que el delegado del Gobierno tiene que ser afín al Gobierno, que puede incluso pertenecer al partido del Gobierno, pero lo que me parece una anomalía democrática es que quien manda en el partido y unos días antes dice que a la Asociación Cultural Alfonso I hay que conculcarle todos sus derechos y no permitirle hacer ningún acto, sea el mismo que decide cuándo te manifiestas y a qué hora».