El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario Mañana opina que es urgente mejorar las infraestructuras de transporte y distribución. Daniel Pedriza

Mario Mañana

Catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cantabria
«El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»

Cree más importante mejorar la capacidad y flexibilidad de las infraestructuras que aumentar la generación de electricidad

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:33

Comenta

Frente al empeño por generar cada vez más energía, el catedrático de Ingeniería Eléctrica de la UC Mario Mañana pone el acento en la necesidad ... de mejorar las infraestructuras. Esa debe ser la clave si Cantabria aspira a dar ese salto industrial en el que incluye el proyecto del gran centro de proceso de datos Altamira.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos
  2. 2

    Los arquitectos premian dos proyectos del estudio Fernández-Abascal
  3. 3

    El exalcalde de San Felices González Linares critica a su delfín político
  4. 4

    Dos heridos en una pelea en el centro de Torrelavega
  5. 5

    Santiago Díaz apoya un proyecto «bueno para el Racing, Santander, Cantabria y la ciudadanía»
  6. 6 El modelo Viflip de reconversión de locales en viviendas se expande en Cantabria
  7. 7 La cántabra India Rojo, campeona mundial júnior de patinaje
  8. 8

    David Saiz: «Ahora merece la pena ordeñar; si se hacen las cosas bien se puede vivir»
  9. 9

    La Oreja de Van Gogh incluye Santander en su gira
  10. 10 Tren a Bilbao: un proyecto «irrenunciable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»

«El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»