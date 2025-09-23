El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde. Roberto Ruiz

CEOE critica el «intervencionismo» estatal en su intento por imponer la atención en catalán

Conde advierte de posibles consecuencias negativas para las empresas, como el impacto sobre la calidad del servicio y el incremento de costes

José Ahumada

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:18

El presidente de CEOE-Cepyme en Cantabria, Enrique Conde, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que las grandes compañías que operan en España ... estén obligadas a prestar atención a sus clientes en catalán –o en cualquiera de las otras lenguas cooficiales–, si así se les requiere, según el pacto alcanzado por Junts per Catalunya con el Gobierno de Pedro Sánchez a través del Ministerio de Consumo. Conde, en línea con lo manifestado por la patronal española, advierte de posibles consecuencias negativas para las empresas de la región en el caso de que, finalmente, se establezca esta medida, y advierte del «creciente intervencionismo» del Ejecutivo en la actividad de las empresas.

