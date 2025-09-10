El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Robles, hayas, encinas, avellanos... Imagen a vista de dron del Monte Corona en otoño. Javier Rosendo

Un chequeo anual a 2.232 árboles para conocer la salud de los bosques cántabros

La Consejería impulsa un programa de control de daños para conocer la evolución de plagas y enfermedades, el primer paso antes de poner en marcha las medidas

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:14

En abril de 2021, el Idival puso en marcha el proyecto Cohorte Cantabria, un estudio de investigación clínica observacional «único y pionero» que busca ... la colaboración de 50.000 personas para que, a partir de estos casos concretos, los profesionales puedan conocer y comprender las causas y avanzar en diagnóstico y pronóstico de distintas enfermedades que afectan a la población de la comunidad. Algo similar hace la Consejería de Desarrollo Rural con los bosques de utilidad pública. Cada año, los técnicos analizan la situación de 2.232 árboles –siempre los mismos para poder analizar los cambios que se producen y comparar con una serie histórica fiable– con la intención de tener una foto fija de toda la masa forestal.

