Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM . Santander Miércoles, 26 de marzo 2025, 16:13 Comenta Compartir

1 En Santander Los veterinarios de Cantabria claman contra la Ley del Medicamento

Alrededor de 150 facultativos se han concentrado esta mañana a las puertas de la Delegación del Gobierno para exigir la derogación del decreto | «Que alguien desde una oficina del Ministerio le diga a un veterinario cómo tiene que tratar a un animal es ridículo y absurdo»

2 Sucesión de Revilla Diestro registra su candidatura en el PRC: «Puede haber consenso si soy yo el que lo encabezo»

Ampliar

El alcalde de Reocín subraya que su proyecto es el que «más apuesta por la renovación y la regeneración» del partido frente a las listas de Paula Fernández, Javier López Estrada y Guillermo Blanco | «Si no tuviera los avales mínimos no me lanzaría a esta aventura, pero quiero conseguir cuantos más mejor», asegura

3 Foro Económico El Diario Montañés «Nos sorprendería la naturalidad con la que en EE UU se refieren a Europa como tercermundistas»

Ampliar

Miriam González, presidenta de España Mejor y especialista en derecho internacional, defiende en el Foro Económico de El Diario Montañés la necesidad de que la sociedad participe más en las políticas públicas.

4 Cantabria No se construirá un parque eólico que afectaba a Vega de Pas y San Pedro del Romeral

Ampliar

Renuncia al proyecto la empresa que promovía la instalación Virtus (con dos fases) en territorio burgalés.

5 En Vega de Pas Trasladados a Valdecilla tres menores por intoxicación de monóxido

El escape se produjo por una mala combustión de la caldera de la cocina | Los padres, al detectar el fuerte olor, se encontraron a uno de los menores inconsciente en la planta de arriba de la vivienda