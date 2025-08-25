Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

La calle Peña Herbosa es una de las incluidas en la Zona de Bajas Emisiones.

1 A final de año Santander da un paso más para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones

La Junta Local del Ayuntamiento aprueba el proyecto y la ordenanza | A partir de ahora, se abre un plazo de diez días para la presentación de enmiendas en la Comisión de Desarrollo Sostenible

2 En Roiz La Guardia Civil confía en que la 'rave' se «desaloje progresivamente» este lunes

Esta noche han abandonado 81 personas la cantera ilegalmente ocupada por la fiesta, ha informado la Delegación del Gobierno

3 En Santa María de Cayón Roban en la gasolinera de La Encina y una vecina persigue en coche a los ladrones

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento se ve a una persona encapuchada cogiendo el dinero de la caja registradora mientras otra vigila en la puerta

4 En Torrelavega Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso

La marcha de integrantes se produjo a comienzos del verano y tras distintas discrepancias sobre cuál debe ser la dirección de la agrupación, con 82 años de trayectoria musical

5 En Santander El fin de semana se salda con 42 denuncias por beber alcohol en la calle

Tres policías vigilan la plaza de Cañadío. Sane

Controles de alcoholemia, denuncias por ruido, incautaciones de drogas y armas, y asistencias a heridos marcaron la actividad de la Policía Local este fin de semana en Santander.