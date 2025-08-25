El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La calle Peña Herbosa es una de las incluidas en la Zona de Bajas Emisiones. Juanjo Santamaría

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM .

DM .

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:03

  1. 1

    A final de año

    Santander da un paso más para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones

La Junta Local del Ayuntamiento aprueba el proyecto y la ordenanza | A partir de ahora, se abre un plazo de diez días para la presentación de enmiendas en la Comisión de Desarrollo Sostenible

  1. 2

    En Roiz

    La Guardia Civil confía en que la 'rave' se «desaloje progresivamente» este lunes

Javier Rosendo

Esta noche han abandonado 81 personas la cantera ilegalmente ocupada por la fiesta, ha informado la Delegación del Gobierno

  1. 3

    En Santa María de Cayón

    Roban en la gasolinera de La Encina y una vecina persigue en coche a los ladrones

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento se ve a una persona encapuchada cogiendo el dinero de la caja registradora mientras otra vigila en la puerta

  1. 4

    En Torrelavega

    Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso

La marcha de integrantes se produjo a comienzos del verano y tras distintas discrepancias sobre cuál debe ser la dirección de la agrupación, con 82 años de trayectoria musical

  1. 5

    En Santander

    El fin de semana se salda con 42 denuncias por beber alcohol en la calle

Tres policías vigilan la plaza de Cañadío. Sane

Controles de alcoholemia, denuncias por ruido, incautaciones de drogas y armas, y asistencias a heridos marcaron la actividad de la Policía Local este fin de semana en Santander.

Top 50
  1. 1

    El adiós al estadio más antiguo de España
  2. 2

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  3. 3

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  7. 7

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  8. 8

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  9. 9

    Roban en la gasolinera de La Encina en Cayón y una vecina persigue en coche a los ladrones
  10. 10

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino

