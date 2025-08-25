Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Santander
Lunes, 25 de agosto 2025, 16:03
-
1A final de año
Santander da un paso más para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones
La Junta Local del Ayuntamiento aprueba el proyecto y la ordenanza | A partir de ahora, se abre un plazo de diez días para la presentación de enmiendas en la Comisión de Desarrollo Sostenible
-
2En Roiz
La Guardia Civil confía en que la 'rave' se «desaloje progresivamente» este lunes
Esta noche han abandonado 81 personas la cantera ilegalmente ocupada por la fiesta, ha informado la Delegación del Gobierno
-
3En Santa María de Cayón
Roban en la gasolinera de La Encina y una vecina persigue en coche a los ladrones
En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento se ve a una persona encapuchada cogiendo el dinero de la caja registradora mientras otra vigila en la puerta
-
4En Torrelavega
Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso
La marcha de integrantes se produjo a comienzos del verano y tras distintas discrepancias sobre cuál debe ser la dirección de la agrupación, con 82 años de trayectoria musical
-
5En Santander
El fin de semana se salda con 42 denuncias por beber alcohol en la calle
Controles de alcoholemia, denuncias por ruido, incautaciones de drogas y armas, y asistencias a heridos marcaron la actividad de la Policía Local este fin de semana en Santander.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.