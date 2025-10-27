El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Martín, en la sede de Accas en Santander esta semana. Roberto Ruiz

Carmen Martín

Presidenta de Accas y de la coordinadora estatal Cesida
«Mientras haya cobardes agrediendo a personas con VIH, estaré para dar la cara»

Recién nombrada como presidenta del colectivo nacional de afectados, reivindica la prevención y la lucha contra «la losa del estigma», «incluso en el ámbito sanitario»

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:12

Comenta

Un diagnóstico de VIH hace 25 años era «completamente una condena de muerte». Si a ello se le suma que quien lo recibe es mujer ... y joven, los miedos y el estigma se multiplican, y más si se plantea la maternidad. Una situación que vivió en primer persona Carmen Martín (1972). «Santanderina de toda la vida», entró en la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (Accas) por primera vez cuanto tenía veinte años, cargando a su espalda una mochila de dudas e incertidumbre –planeó hasta su funeral–. Después de una laboriosa trayectoria en la asociación, la pasada semana fue nombrada presidenta de Cesida, la coordinadora estatal de VIH y sida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  2. 2

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  3. 3

    Los ganaderos que nunca se rinden
  4. 4

    Flores para María Ángeles todos los días del año
  5. 5

    Un año de la explosión de La Albericia
  6. 6

    «El sector del turismo rural está hoy en día tocado de un ala, o hasta de las dos»
  7. 7

    La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos
  8. 8

    44 investigadores de la UC, entre los más influyentes del mundo
  9. 9 Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés
  10. 10

    Buruaga maniobra para forzar al PRC a otro pacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Mientras haya cobardes agrediendo a personas con VIH, estaré para dar la cara»

«Mientras haya cobardes agrediendo a personas con VIH, estaré para dar la cara»