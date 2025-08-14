Colombres, lugar de encuentros

La Quinta Guadalupe albergaba ayer el VII Encuentro Hispanoamericano de Colombres, que coincide además con el décimo aniversario de la Fundación que sostiene el Archivo ... de Indianos y que promueve este acto de confraternización con los países que tantos emigrantes cántabros y asturianos acogieron al otro lado del Atlántico. Pero el de ayer no sólo fue un acto para seguir estrechando lazos y conmemorar efemérides.

También lo fue para, haciendo memoria de la emigración pasada, desmontar «los comentarios xenófobos que se hacen a la ligera» sobre la inmigración presente. «Cuando nuestros güelos y güelas marchaban a trabajar a Chile, México, Uruguay o Argentina, ¿nos gustaría que los hubiesen recibido con insultos y llamándolos de todo?», se preguntaba ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, a su llegada a los jardines de la Quinta Guadalupe.

«En este momento, en el que todo lo que tiene que ver con la xenofobia se extiende rápido, como una mancha de aceite, no hay que olvidar que nuestros güelos y güelas marchaban solos a buscarse la vida fuera con doce o trece años. Así que, cuando algunos hablan con racismo de los 'menas', ¿qué eran nuestros güelos sino menores migrantes no acompañados?», abundó.

Ampliar Barbón saluda cariñosamente a «mi hermano» Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria. Mario Rojas

No faltó al encuentro el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, habitual de una reunión que se celebra «en la raya» entre las dos comunidades autónomas. «Es bonito recordar, en estos tiempos que tanto se denosta a los emigrantes que vienen a España, lo que hemos sido. Somos fruto de la emigración. Hay que ser más solidarios».

La política del retorno

Del Archivo de Indianos-Museo de la Emigración «forman parte todos», los que ya nunca volvieron y los que ahora retornan, los que triunfaron y los que no. «No podíamos permitir que una gesta como fue la emigración quedase en el olvido», explicaba el empresario Antonio Suárez Gutiérrez, presidente de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos y uno de los pilares de la institución, junto con Franciso Rodríguez, propietario de Reny Picot.

Ambos recibían ayer un reconocimiento unánime por «la labor excepcional» que ha venido desarrollando desde hace diez años «el grupo de amigos» que, «con generosidad y dedicación», ha convertido el Archivo de Indianos y la Quinta de Guadalupe en emblema de la emigración asturiana. Francisco Rodríguez, presidente de la Fundación que gestiona el Archivo, se enorgulleció de «la trascendencia de nuestro fondo histórico y espacio museístico», así como de «la proyección cultural y social tan importante que hemos alcanzado».

A ello ha contribuido «la incoporación de personalidades de distintos países». Entre las últimas adhesiones, figuran Colombia, Guatemala y República Dominicana. «Y esperamos otras nuevas que, con sus banderas, también contribuirán a la idea de hispanidad renovada que debemos promover de esta casa», apuntó Rodríguez durante su intervención, en la que hizo un somero repaso de los diez años «de dedicación» que han permitido mantener a salvo del olvido la memoria indiana.

«Historias de esfuerzo cuyo legado hay que conservar y difundir. Es un orgullo poder acompañaros en vuestra tarea», expresó, por su parte, Ana María Rodríguez Bande, en representación de Abanca, entidad financiera que arrima el hombro con la Fundación del Archivo de Indianos de Colombres.