Comic's Street destinará los fondos recaudados a familias con cáncer infantil

Gema Igual y Eva Guillermina Ferrnández acompañan a los representantes de la Asociación Cultural Meeples y de AMARA Cantabria durante la entrega del cheque solidario de 11.156 euros recaudados en el festival 'Comic's Street'.

R.C. Santander Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:25

La directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, ha asistido al acto de entrega de los beneficios obtenidos en el reciente festival 'Comic's Street'. Este evento benéfico ha sido organizado por la Asociación Cultural Meeples con el fin principal de apoyar la labor de AMARA, la Asociación de Familias de Niños y Adolescentes con Cáncer de Cantabria.

El acto, que ha tenido lugar en la Sala Griega del Palacio de Festivales de Cantabria, sirvió como escenario para la entrega simbólica del cheque con los fondos recaudados. Además de la donación, durante el encuentro se presentó un informe detallado sobre el impacto real que esta ayuda económica tendrá en los programas esenciales que mantiene AMARA, específicamente aquellos dedicados a la atención y el acompañamiento de las familias afectadas por el cáncer infantil en la región.

En su intervención, Eva Guillermina Fernández puso en valor la importancia de este proyecto, destacando su capacidad «por unir arte, creatividad y compromiso social». La directora general quiso expresar su agradecimiento por «la generosidad y la implicación de todas las personas y entidades que han hecho posible esta iniciativa».

Con su presencia en este acto, el Gobierno de Cantabria reafirma su compromiso con la promoción de la cultura entendida como un motor de transformación social. En este sentido, el Ejecutivo valora especialmente el esfuerzo de entidades como la Asociación Meeples, que contribuyen a fortalecer la solidaridad y la participación ciudadana en la comunidad desde el ámbito cultural y artístico.