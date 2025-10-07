El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Edificio del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. DM

Condenado a dos años de prisión por arrancarle dos dientes de un puñetazo a un hombre

La sentencia se produce tras un acuerdo entre las partes y haber indenizado el agresor a la víctima

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Martes, 7 de octubre 2025, 16:12

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión a un hombre que asestó un fuerte puñetazo en la boca a otro ... hombre y le arrancó dos incisivos superiores. Una sentencia a la que se ha llegado previo acuerdo de las partes, que tuvo lugar al inicio del juicio celebrado el pasado miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria.

