Condenado a dos años de prisión por arrancarle dos dientes de un puñetazo a un hombre

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión a un hombre que asestó un fuerte puñetazo en la boca a otro ... hombre y le arrancó dos incisivos superiores. Una sentencia a la que se ha llegado previo acuerdo de las partes, que tuvo lugar al inicio del juicio celebrado el pasado miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria.

La fiscalía, que inicialmente solicitaba cinco años de prisión, consideró la concurrencia de las circunstancias atenuantes de reparación del daño –el acusado ya había indemnizado al agredido- y de dilaciones indebidas –los hechos tuvieron lugar en 2020-.

El agresor reconoció los hechos y admitió ser autor de un delito de lesiones con deformidad, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia y de las atenuantes ya mencionadas.

Renuncia a la responsabilidad civil

La sentencia no le condena por responsabilidad civil, ya que la víctima renunció expresamente al haber sido indemnizada previamente. Según los hechos probados, el acusado se acercó a un vehículo que se encontraba estacionado en una calle del municipio de Santoña y en cuyo interior, sentado en el lugar del copiloto, estaba un hombre al que increpó reclamándole un dinero.

En el curso de la discusión, el acusado «reaccionó violentamente y, con ánimo de menoscabar la integridad física» del otro, «le asestó un fuerte puñetazo en la boca».

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un corte vertical en el labio superior, pérdida de un incisivo y arrancamiento parcial de otro.