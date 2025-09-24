El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja

La magistrada Amaya Merchán les impone diez meses de prisión, multa de 900 euros y una indemnización de 3.000 euros por un delito de falso testimonio

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:18

La magistrada Amaya Merchán, titular del Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander, ha condenado a una vecina de Maliaño a diez meses de ... prisión por un delito de falso testimonio después de denunciar a su expareja sentimental –que tenía prohibido aproximarse a ella a menos de 300 metros– por unas amenazas que realmente no existieron. Por este mismo delito también han sido condenados a la misma pena dos familiares de la mujer. En concreto, el tío y el hijo, que apoyaron la versión de ella como falsos testigos en su comparecencia en sede judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  5. 5

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  6. 6

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  7. 7

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  10. 10

    Autransa cobrará 140.000 euros más al mes que Diavida por el servicio de ambulancias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja