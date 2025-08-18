El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno de Cantabria da por extinguido el incendio de Camaleño

La celiaquía permanece en la sombra en Cantabria

El primer estudio regional sobre la enfermedad confirma el infradiagnóstico y servirá de base para impulsar cribados y prestar atención a los síntomas no intestinales

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:56

El primer estudio sobre la epidemiología de la enfermedad celíaca en Cantabria ha visto la luz en 2025. Para quienes estén familiarizados con la condición ... puede parecer irreal que un dato «tan significativo para tomar medidas sanitarias y políticas» como la prevalencia en la región –la proporción de casos en la población– se conozca en junio de este mismo año. Pero ha sido la doctora Alejandra Blanco García, médico de Urgencias del Hospital Valdecilla y autora de 'Epidemiología de la enfermedad celíaca en Cantabria', quien ha esclarecido las estadísticas y datos de la enfermedad en la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los incendios castigan los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
  2. 2

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  3. 3 Bustamante sorprende a sus fans antes de su concierto en Torrelavega
  4. 4 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  5. 5

    La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva
  6. 6 Un empresario fiel a sus principios y enamorado de Liébana
  7. 7 Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
  8. 8

    Un día dentro del restaurante Solana
  9. 9

    «Creo en la meritocracia: soy de un pueblo perdido de Cantabria e investigo el cáncer»
  10. 10

    Urrutia desmiente los bulos de las redes sociales: «No hay llamamiento a voluntarios en Liébana»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La celiaquía permanece en la sombra en Cantabria

La celiaquía permanece en la sombra en Cantabria