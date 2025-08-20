El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Menores llegados a Canarias DM

La Consejería pide a Marruecos datos sobre los menores que acoge para conocer su arraigo

La embajada del país africano en España se niega a proporcionar información y alega que solo se la podría facilitar al Gobierno central

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

El pasado mes de marzo, Cantabria solicitó a la Delegación del Gobierno que le facilitara información sobre la situación familiar y personal de ... los 18 menores extranjeros no acompañados que en ese momento estaban bajo la protección del Ejecutivo autonómico. Lo hizo con la intención de «valorar la procedencia de incoar el procedimiento de expatriación». Una actuación tan imaginativa -no hay constancia de que ninguna región haya actuado nunca de esta manera- como criticada por el Gobierno de España, que tachó de «racista» esta medida e interpretó que lo que promovía Buruaga «era, de forma encubierta, una repatriación colectiva, que va contra la legislación española y al derecho internacional». Justo lo contrario que defendió la consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río. La popular subrayó que la única pretensión era garantizar el interés superior del menor y, en caso de que se determinara que tienen familia y que la reagrupación familiar les favorecería, proceder a su repatriación de forma individual. Atendiendo las circunstancias concretas de cada menor.

