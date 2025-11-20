El Consejo Económico de Cantabria saca los colores al Gobierno y dice que no tiene medios para trabajar

El Gobierno de Ignacio Diego, en plena oleada de recortes, eliminó o dejó sin atribución órganos consultivos de la comunidad autónoma como el Consejo de ... la Mujer, el de la Juventud o el Económico y Social. En el caso de este último, su supresión llegó después de una serie de escándalos por los gastos y dietas que pasaban a las arcas públicas algunos de sus miembros. Una década después, en 2022, el bipartito PRC-PSOE decidió crear un nuevo consejo. Sin ningún tipo de compensación económica para sus integrantes y, según denunció ayer su presidenta, Carmen Sánchez Morán, también sin medios humanos y materiales suficientes para desarrollar sus funciones: informar sobre las leyes que llegan al Parlamento y sobre todos aquellos asuntos que el Consejo considere de interés.

Lo dijo, precisamente, durante su comparecencia de ayer en la Cámara regional para informar sobre el proyecto de Presupuestos de 2026. Con algunos matices y salvo «algunos asuntos preocupantes», avaló el documento presupuestario, pero Sánchez Morán aprovechó para denunciar la situación en la que se encuentra el organismo que coordina.

«En ese, como en todos los informes, tenemos que dejar constancia de la enorme dificultad que tiene el Consejo para su realización en plazo por la falta de los necesarios humanos y materiales». Unas condiciones que «impiden el estudio más exhaustivo que nos gustaría hacer». «Es imposible que realicemos nada a propuesta del propio Consejo, como prevé la ley, porque estamos informando siempre de lo que nos pide el Parlamento, cuando lo lógico es que tengamos un presupuesto para poder realizar estas iniciativas».

La abogada penalista insistió en que es necesario solventar estos problemas con el objetivo de «dar mayor visibilidad a este organismo que consideramos que es muy relevante, aunque no está teniendo la repercusión que merece».

Desde la Consejería de Presidencia no comparten esa opinión. En relación con la falta de personal, recuerdan que ha sido este Gobierno el que ha proporcionado una secretaria –lo reconoció Sánchez Morán, aunque lamentó que al no tener el puesto en propiedad ya han pasado por allí tres personas y la última está de baja– y que no se puede ampliar la estructura de personal porque esta viene fijada por la propia ley del Cescán.

«La norma nos limita en ese sentido y hay que adaptarse a lo que establece», apunta el Ejecutivo, que recuerda que esa misma norma pide que el organismo sea lo más austero posible para no caer en los vicios del pasado. Y si el Cescán no tiene más miembros es, en parte, porque los sindicatos y la CEOE se negaron a participar desde el principio, incómodos con la estructura que fijó el bipartito.