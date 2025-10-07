La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo

El PRC contrató el año pasado a la famosa consultora internacional RedLines para pilotar su renovación interna y externa en pleno debate sucesorio de Miguel ... Ángel Revilla. Los regionalistas no se pusieron en manos de una firma cualquiera. RedLines acababa de lograr en Washington el premio a la mejor agencia de comunicación política del mundo y estaba inmersa en las elecciones de Chile y Venezuela, además de trabajar en España con PP, PSOE, Ciudadanos, sindicatos y un puñado de gobiernos autonómicos, como los de Madrid, Andalucía, Canarias... Pero la colaboración entre PRC y RedLines apenas ha durado un año. Según fuentes del propio partido, la firma ha decidido rescindir su contrato con ellos por no haberse puesto en marcha prácticamente ninguna de los propuestas sobre estrategia política y comunicación surgidas durante los últimos meses.

Intención de voto en para 2027 Análisis interno del PRC sobre la media ponderada de cuatro encuestas Horquilla de escaños PP PSOE Vox PRC Cantabristas 8-10 16-18 4-5 3-4 0-2 Análisis interno para 2027 8 15 8 4 Elecciones 28M 2023

Además, RedLines entregó al partido un 'Análisis de sentimiento y estrategia de campaña', al que ha tenido acceso a El Diario Montañés, en el que alerta de la «amenaza» de su cercanía al sanchismo y el importante «riesgo» electoral que corre en las próximas elecciones autonómicas de 2027. Precisamente, esta compañía entregó al PRC un estudio sobre la media ponderada de las últimas cuatro encuestas de voto realizadas en Cantabria y no es nada favorable al PRC, tal y como se puede comprobar en la gráfica adjunta. Según esta proyección, los regionalistas podrían llegar a dejarse la mitad de sus ocho escaños por el camino y quedarse solo con cuatro diputados. Una cifra demoledora si tenemos en cuenta que hace solo seis años, en 2019, ganó las elecciones con catorce escaños.

«Los sondeos que alertan del serio peligro de ser superados por Vox no pueden ser ignorados y deben ser interpretados como una señal de la urgencia del momento», recoge el documento.

Amenazas

En un informe muy contundente, la consultora avisa al PRC que «se juega su propia existencia, corriendo el riesgo cierto de quedar reducido a unas pocas alcaldías de la Cantabria rural». La compañía señala con nombres y apellidos cuál es «la mayor amenaza y el principal motor de su descenso en los sondeos»: la ofensiva del PP por vincularlo al sanchismo. Y considera que «no ayudan» las intervenciones televisivas de Revilla, en las que se muestra «más cercano y comprensivo al PSOE que al PP».

Por eso, RedLines propone al PRC una «maniobra de jiu-jitsu comunicacional»: en lugar de defenderse de la etiqueta 'sanchista', debe pasar al ataque acusando al PP de «madrileñismo». «Hay que cambiar el eje del debate izquierda vs. derecha por el eje Cantabria vs. Madrid, que es el terreno de juego donde el PRC siempre ha sido más fuerte y donde puede sobrevivir y ganar».

Además, la consultora también pone sobre la mesa otros tres asuntos destacados que marcan la agenda política de los últimos meses: la sucesión de Revilla, los trenes de Cercanías y el lobo y la defensa del mundo rural, un debate en el que consideran que el PP «ha superado tácticamente a los regionalistas, posicionándose como único defensor de los ganaderos».

Por el contrario, en el caso de la polémica de los trenes, califican de «impecable» la estrategia de Paula Fernández de atacar al mismo tiempo al PP y al PSOE. «El PRC contra las sucursales de los partidos de Madrid. Esa narrativa debe ser el pilar de la comunicación ofensiva de la campaña», insisten desde RedLines.

Otro de los consejos de la firma es reforzar la imagen de la candidata en las próximas elecciones en redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok.