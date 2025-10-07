El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de nombramiento de Paula Fernández como candidata electoral del PRC para 2027. Roberto Ruiz

La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo

La firma que pilotaba el cambio en el partido rescinde su contrato y considera «peligroso» que su estrategia sea «continuar con el legado» de Revilla

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:08

Comenta

El PRC contrató el año pasado a la famosa consultora internacional RedLines para pilotar su renovación interna y externa en pleno debate sucesorio de Miguel ... Ángel Revilla. Los regionalistas no se pusieron en manos de una firma cualquiera. RedLines acababa de lograr en Washington el premio a la mejor agencia de comunicación política del mundo y estaba inmersa en las elecciones de Chile y Venezuela, además de trabajar en España con PP, PSOE, Ciudadanos, sindicatos y un puñado de gobiernos autonómicos, como los de Madrid, Andalucía, Canarias... Pero la colaboración entre PRC y RedLines apenas ha durado un año. Según fuentes del propio partido, la firma ha decidido rescindir su contrato con ellos por no haberse puesto en marcha prácticamente ninguna de los propuestas sobre estrategia política y comunicación surgidas durante los últimos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    De la emoción a la alegría
  5. 5

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  6. 6 Trope-Cultural, SD Logroñés-Racing y Sámano-Deportivo, en la primera ronda de Copa
  7. 7

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos
  8. 8

    El exalcalde de Santillana: «Espero que se repare todo el daño que me han hecho»
  9. 9

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  10. 10

    La teoría del caos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo

La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo