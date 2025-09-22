Consumidores recomienda a los afectados por el cierre de las clínicas Bedda reclamar por escrito

La compañía Bedda, especializada en procesos de depilación láser, ha cerrado todos sus centros en España de manera repentina tras entrar en concurso de acreedores. ... La firma, fundada en San Sebastián en el año 2017, cuenta con 25 establecimientos distribuidos por Cantabria (Centro Comercial El Alisal), Asturias, Castilla y León, Navarra y País Vasco.

En este contexto, las asociaciones de defensa de los consumidores han hecho saltar la alarma respecto a la situación en que quedan los clientes a los que el cierre de estos centros de estética haya sorprendido con sus tratamientos sin finalizar, en unos casos, o abonados y pendientes de recibir, en otros.

Facua-Consumidores en Acción ha informado a los afectados que tienen un mes de plazo para comunicar sus créditos al administrador concursal. La asociación apunta que, actualmente, en la web de Bedda no se puede acceder a ningún apartado. «Nos encontramos haciendo mejoras en nuestra web», aparece como mensaje en la página.

Tratamientos financiados

En caso de que los tratamientos se hayan abonado mediante una financiación bancaria vinculada al contrato firmado con dicha clínica, Facua indica que los usuarios deben presentar una reclamación a la entidad bancaria con la que hayan suscrito el préstamo, informándoles del cese de actividad del centro y exigiéndole la paralización del cobro de los recibos. Asimismo, esta asociación aconseja a los afectados que reclamen el crédito de los tratamientos no realizados.

Por su parte, La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que los clientes deben ponerse en contacto con la clínica y presentar una reclamación por escrito para dejar constancia «fehaciente» de que no se ha cumplido el contrato, y deberán reclamar tanto la finalización del tratamiento como exigir que se entregue toda la documentación y una copia del historial médico. En caso de que la clínica esté cerrada, el cliente deberá dirigirse al domicilio social de la empresa que conste en su página web y en el Registro Mercantil.

Ambas organizaciones de consumidores recomiendan además recopilar y guardar toda la documentación de la que se disponga que demuestre la vinculación con la clínica o el prestador de servicio, desde publicidad y folletos a contratos, facturas o presupuestos.