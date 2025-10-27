El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales

Cada septiembre, miles de estudiantes cántabros comienzan sus estudios universitarios con la ilusión de formarse en la región y preparar su camino en el mundo ... laboral. El año pasado, fueron más de 11.000 los alumnos cursaron sus estudios oficiales en las universidades cántabras. Iniciar un curso académico es un reto formativo pero también económico, aunque el coste del mismo depende de numerosas variables que tanto los estudiantes como sus familias deben tener en cuenta a la hora de afrontar esta etapa. El esfuerzo económico que implica esta decisión no se limita al pago de la matrícula, sino que incluye otros muchos factores como la vivienda, el transporte, la manutención y otros gastos asociados a la vida estudiantil. Según los cálculos realizados a partir de datos oficiales y comparativas de mercado, un curso universitario en Cantabria puede oscilar entre los 3.000 euros para quienes viven en casa familiar y estudian en la Universidad de Cantabria, y los más de 14.000 para quienes cursan estudios en centros privados y se alojan en una residencia en Santander.

Matrículas

El primero de los desembolsos que implica el desarrollo del curso universitario es el de la matrícula. En la Universidad de Cantabria (UC), los precios se sitúan en la media nacional para universidades públicas. Un curso completo de grado ronda los 1.100 euros anuales, aunque la cifra varía según la rama de estudios y: las ingenierías y titulaciones técnicas tienden a ser más caras, mientras que las humanidades se mantienen en la franja más baja, según los datos aportados por el Ministerio de Educación en 2024. Esos mismos datos reflejan que en comparación con otras comunidades, Cantabria mantiene precios de matrícula moderados: en Madrid o Cataluña, el coste medio anual supera los 1.500 euros en universidades públicas.

Las claves Universidades La matrícula de los centros públicos es sensiblemente más barata que las de las alternativas privadas

Vivienda Tras la matrícula, la residencia es el segundo factor que más encarece el coste del año formativo

Otros desembolsos El coste incluye aspectos como el transporte, la manutención o los materiales necesarios

Por su parte, el precio de las matrículas en centros privados como la Universidad Europea del Atlántico (UNEAtlántico), Cesine, la Escuela de Turismo Altamira, la Escuela de Enfermería de Mompía, las grados de la Escuela Universitaria Gimbernat en Torrelavega se incrementan. En el caso de UNEAtlántico, el coste de la matrícula en sus grados oficiales se sitúa en torno a los 6.000 euros anuales, un precio similar al de la propuesta formativa de Cesine, en cuyo caso pueden ascender hasta los 7.000 euros, mientras que en la Escuela de Turismo Altamira dicho coste asciende a 4.500 euros por curso. La Escuela de Enfermería de Mompía, por su parte, tiene un coste anual de 11.400 euros. El curso en los grados de fisioterapia y logopedia en la Escuela Universitaria Gimbernat de Torrelavega, por último, tienen un coste de 6.300 y 5.000 euros respectivamente.

Si la matrícula es uno de los principales gastos que deben afrontar los estudiantes universitarios, la vivienda es el otro factor que mayor impacto tiene en la factura del curso. En este caso, depende mucho de la situación de cada estudiante. Quienes pueden cursas sus estudios mientras residen en su hogar familiar tiene una clara ventaja económica frente a quienes deben buscar otras alternativas habitacionales. En ese segundo grupo existen varios perfiles: desde quienes deciden alquilar un piso, en exclusiva o compartido, hasta quienes abogan por alojarse en una residencia universitaria. Según los datos de portales de referencia como Idealista en 2025, alquilar una habitación en piso compartido en Santander cuesta entre 280 y 350 euros al mes, lo que implica un gasto de aproximadamente 3.000 euros por curso, un coste que ha aumentado debido al notable encarecimiento experimentado por los precios del alquiler en la capital cántabra en los últimos años. Los estudiantes que optan por las residencias universitarias privadas en Santander, en cambio, encuentran precios más elevados que van desde los 650 hasta los 900 euros al mes con pensión completa. Según esta escala de precios, la comparativa con otras ciudades deja a la Cantabria en un nivel intermedio frente a otras zonas como Bilbao o Madrid, donde los precios del alquiler para estudiantes son un 20-30 % más altos. Por contra, en ciudades como Oviedo o León los costes son algo más bajos.

Transporte y manutención

El transporte es otro de los factores a tener en cuenta a la hora de calcular el coste del curso universitario, y depende en gran medida de la situación de cada estudiante. En Santander, el abono mensual del servicio de Transporte Urbano de Santander (TUS) ofrece un precio reducido para jóvenes, y lo mismo ocurre con Renfe en su servicio de Cercanías o con los autobuses de la compañía Alsa. El cálculo del coste de estos servicios depende del número de viajes que deban realizar los estudiantes. Además del transporte, los estudiantes tiene que afrontar otros gastos básicos como el de la alimentación, tasado en torno a los 2.000 euros anuales por la OCU, y también desembolsos en material o apoyo formativo en academias externas. En este apartado se incluyen diferentes elementos como equipos informáticos, licencias de software o libros, apuntes y fotocopias. Aunque se trata de un apartado que puede variar bastante en función de cada caso particular, el monto total se sitúa entre los 500 y los 900 euros anuales.

El último aspecto a considerar es el que incluye el ocio y la vida social de los estudiantes, que como en el caso anterior depende en gran medida del perfil de cada persona. Las estimaciones del gasto realizado por los jóvenes en nuestro país ascienden en torno a 600-900 euros anuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto de Juventud (Injube).

Así, el balance definitivo del coste de un curso universitario en Cantabria se mueve en un amplio rango, que puede variar entre los 3.500 euros en los casos más baratos hasta los más de 16.000 entre aquellos estudiantes que realizan un mayor desembolso económico.