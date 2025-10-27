El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración: Marc González Sala

El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales

El desembolso que deben afrontar los estudiantes depende de factores como el tipo de centro, el grado escogido, la residencia o el transporte

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:09

Comenta

Cada septiembre, miles de estudiantes cántabros comienzan sus estudios universitarios con la ilusión de formarse en la región y preparar su camino en el mundo ... laboral. El año pasado, fueron más de 11.000 los alumnos cursaron sus estudios oficiales en las universidades cántabras. Iniciar un curso académico es un reto formativo pero también económico, aunque el coste del mismo depende de numerosas variables que tanto los estudiantes como sus familias deben tener en cuenta a la hora de afrontar esta etapa. El esfuerzo económico que implica esta decisión no se limita al pago de la matrícula, sino que incluye otros muchos factores como la vivienda, el transporte, la manutención y otros gastos asociados a la vida estudiantil. Según los cálculos realizados a partir de datos oficiales y comparativas de mercado, un curso universitario en Cantabria puede oscilar entre los 3.000 euros para quienes viven en casa familiar y estudian en la Universidad de Cantabria, y los más de 14.000 para quienes cursan estudios en centros privados y se alojan en una residencia en Santander.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  2. 2

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  3. 3

    Los ganaderos que nunca se rinden
  4. 4

    Flores para María Ángeles todos los días del año
  5. 5

    Un año de la explosión de La Albericia
  6. 6

    «El sector del turismo rural está hoy en día tocado de un ala, o hasta de las dos»
  7. 7

    La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos
  8. 8

    44 investigadores de la UC, entre los más influyentes del mundo
  9. 9 Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés
  10. 10

    Buruaga maniobra para forzar al PRC a otro pacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales

El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales