Varios miembros de la asociación durante una de sus quedadas anuales en el mes de julio en Solares. DM

Cuando el covid no se supera

La asociación de afectados lamenta «la falta de investigación y de registros del diagnóstico» y recuerda el precedente que sienta la sentencia de incapacidad absoluta de una cántabra

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Hace cinco años que casi un centenar de cántabros –que se tengan registrados– sufren los síntomas derivados del covid. Día tras día. Sin descanso. Cuando ... el virus no se supera, «lo peor no es cómo te encuentras, sino la falta de herramientas para superarlo o, al menos, entender lo que te ocurre». Arantza Argal es la presidenta de la Asociación Cántabra de Afectados por Secuelas de Covid y Covid Persistente. Y sufre la enfermedad crónica desde 2021. Arrancó el proyecto, junto a un grupo de pacientes que consiguieron contactar por mensajes, con el único objetivo de «conseguir más investigación, más diagnósticos y ganar credibilidad». Son metas «difíciles», pero que están un poco más cerca gracias al «precedente que sienta la primera sentencia de incapacidad absoluta que el Tribunal Superior de Justicia ha reconocido a una cántabra».

