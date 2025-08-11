El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un crecimiento del 46% desde 2015 por el auge turístico

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:06

El auge del turismo en Cantabria es otra de las razones que explica, junto al buen tiempo, el incremento de rescates. Se trata de una lógica elemental de probabilidad, pues el turismo de la región ha venido creciendo sin freno especialmente desde la pandemia y también ahora, espoleado por todos los que han descubierto las bondades del clima atlántico, mucho más templado y amable.

Hay mucha más gente en la playa, en la montaña, realizando deportes de riesgo o adentrándose en las entrañas de la tierra, disfrutando de la oferta de espeleología, y todo ello multiplica las posibilidades de que haya accidentes. En los últimos nueve años –entre 2015 y 2024–, los rescates crecieron en la región hasta un 46% y la cifra sigue aumentando.

Si se observa la serie histórica, se puede observar como en el año 2022, cuando no quedaba rastro de las restricciones por el covid, se alcanzó el pico máximo de intervenciones de la última década, 256. Aunque el último ejercicio en que hay cifras cerradas, 2024, ha arrojado un número muy próximo, 242.

En el seno del Ejecutivo regional han detectado que las incidencias en montaña se han multiplicado y son las más numerosas «porque hay mucha gente que no sabe muy bien dónde va y no está preparada ni lleva indumentaria adecuada», explica Samuel Ruiz, director del Servicio de Emergencias de Cantabria. Se han atendido llamadas de personas que estaban realizando rutas con chanclas, o incluso con zapatos de tacón. En montaña hubo 144 rescates el pasado 2024, lo que supone un 45% más que en 2015.

