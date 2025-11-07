«No hay que criminalizar a los jóvenes», afirma el Consejo de la Juventud

El colectivo que representa a la juventud en la región prefiere mostrarse «optimista» a pesar de las cifras atribuidas a los adolescentes cántabros en ... la 'Encuesta sobre el consumo de drogas en enseñanzas secundarias en España'. Sin embargo, desde el Consejo de la Juventud piden que «no se les criminalice, porque es peligroso». Su presidente, David San Juan, considera que, aunque le «preocupan» los números, «hay que mirar la situación con perspectiva: este problema era aún mayor en los años 80 y 90, y desde entonces ha ido mejorando». Lo afirma antes de subrayar que «como sociedad hemos avanzado mucho. Lo que hacen los jóvenes de ahora no deja de ser un reflejo de lo que la gente mayor también hizo anteriormente para relacionarse de manera social».

Para Proyecto Hombre, a pesar de que «la región registra claros descensos en los tres pilares (alcohol, tabaco y cannabis consumidos en el último mes), todavía hay grupos de riesgo que requieren de intervenciones mucho más intensas y focalizadas».

«Aún hay grupos de riesgo que requieren intervenciones más precisas y focalizadas: la mejor manera de cuidar el futuro es prevenir hoy» Eloísa Velarde Directora de Proyecto Hombre

La visión que transmiten ambas partes no es alarmista, aunque no dejan de reconocer que las estadísticas no son como les gustaría. «Los datos muestran una tendencia positiva, pero Cantabria aún supera la media nacional en algunas de estas prevalencias», explica Eloísa Velarde, directora de Proyecto Hombre en Cantabria. «Lo anterior convierte a la prevención universal y a la intervención temprana en prioridades ineludibles para consolidar la mejora y reducir daños a largo plazo». Desde su experiencia en el tratamiento con personas jóvenes y adolescentes, cree que «la mejor forma de cuidar el futuro es prevenir hoy», por eso hace especial hincapié en que «prevenir no es prohibir: es acompañar, escuchar y ofrecer alternativas reales».

Más campañas y apoyos

La anterior línea de actuación la corrobora también San Juan: «Hay que hacer muchas más campañas de sensibilización y concienciación». El Consejo de la Juventud de Cantabria insiste en que se necesitan «más tareas de acompañamiento, porque toda la problemática relatada anteriormente también está relacionada con la salud mental y los problemas derivados del uso de las redes sociales que hacen los jóvenes». Una postura en la que Proyecto Hombre considera que «hace falta más prevención en los centros educativos, apoyos a las familias y control de accesos y refuerzo de programas de deshabituación juvenil».