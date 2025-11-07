El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

«No hay que criminalizar a los jóvenes», afirma el Consejo de la Juventud

Proyecto Hombre, por su parte, apuesta por «la prevención universal y la intervención temprana» para mejorar las cifras recogidas en la encuesta del Ministerio de Sanidad

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

El colectivo que representa a la juventud en la región prefiere mostrarse «optimista» a pesar de las cifras atribuidas a los adolescentes cántabros en ... la 'Encuesta sobre el consumo de drogas en enseñanzas secundarias en España'. Sin embargo, desde el Consejo de la Juventud piden que «no se les criminalice, porque es peligroso». Su presidente, David San Juan, considera que, aunque le «preocupan» los números, «hay que mirar la situación con perspectiva: este problema era aún mayor en los años 80 y 90, y desde entonces ha ido mejorando». Lo afirma antes de subrayar que «como sociedad hemos avanzado mucho. Lo que hacen los jóvenes de ahora no deja de ser un reflejo de lo que la gente mayor también hizo anteriormente para relacionarse de manera social».

