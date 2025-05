Los críticos del PSOE rebaten a Casares: «Que haya una lista única no significa que haya integración» La corriente de Zuloaga aclara que no se votará el Comité Regional porque esta vez la dirección les ha dado el porcentaje que les corresponde, no como en el Congreso de marzo

Sábado, 24 de mayo 2025

Los militantes del PSOE de Cantabria no tendrán que votar para elegir entre dos opciones a los 35 integrantes del Comité Regional que faltaban por designar gracias al acuerdo que han alcanzado la dirección de Pedro Casares y la corriente crítica de Pablo Zuloaga, los dos dirigentes que se enfrentaron en febrero en las primarias para hacerse con la Secretaría General. «Llevamos trabajando por la unidad y el consenso desde la misma noche de las primarias porque creemos que esa unidad nos hace más fuertes», celebraba Casares tras confirmarse el pacto interno. Sin embargo, el grupo afín a su antecesor hace una interpretación diferente y rebate al actual líder del partido. Así, asegura que el hecho de que haya una única lista no quiere decir que los críticos estén ya integrados en el nuevo proyecto socialista ni que haya llegado la unidad de la noche a la mañana.

Esta corriente defiende que no tenía ningún sentido, después de aquellas tensas primarias y de las que se están celebrando durante todo el mes de mayo para renovar las agrupaciones locales, volver a convocar a los afiliados a las urnas. Y añaden que si ahora sí ha sido posible esta lista única al Comité, al contrario de lo que ocurrió durante el Congreso Regional, es porque Casares les ha dado el 38% de los asientos (13 de 35), el porcentaje que cosecharon los zuloaguistas en aquella cita. «La vez anterior no fue posible porque Casares no quiso. Quería darnos menos puestos de los que nos correspondían», apuntan. En esta negociación, por parte de los críticos, el interlocutor de la dirección de Casares no fue Zuloaga, sino la que fue su número dos y secretaria de Organización durante siete años, Noelia Cobo.

Además, los críticos celebran que, aunque no han planteado la renovación de las agrupaciones como una segunda vuelta del Congreso Regional, sus candidatos han tenido grandes resultados en Torrelavega (José Luis Urraca), San Vicente de la Barquera (Charo Urquiza) y Cabezón de la Sal (María Jesús García). Además, también dan por hecho que controlarán Laredo.

Las diferencias entre casaristas y zuloaguistas también se aprecian en el Grupo Parlamentario, donde Mario Iglesias, el único de los ocho diputados que apoyó a Casares, se convirtió en portavoz en sustitución de Zuloaga. Hay incomodidad con la nueva mecánica de trabajo y los cambios introducidos a raíz de este relevo. Por ejemplo, con el despido de los dos asesores que nombró Zuloaga –son cargos de confianza e igual que llegaron por decisión de una dirección, han sido sustituidos de forma discrecional– o por la rescisión de dos contratos externos: el del equipo jurídico que asesoraba al partido y el de asesoramiento político.

Daniel Fernández se convierte este sábado en secretario general del PSOE de Santander El actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, se convertirá hoy en el nuevo secretario general del partido en la capital. La agrupación celebra la asamblea en la que se renovará la Ejecutiva y en la que tomará el relevo de Pedro Casares, ahora líder autonómico. Fernández explica que ha diseñado una dirección «renovada, joven y preparada» con el objetivo de poner las bases del cambio que «Santander necesita tras cincuenta años de gobierno del PP». Avelina Saldaña y Ainoa Quiñones seguirán como presidenta y vicesecretaria general.