Cuatro días de música, deporte y tradición en San Miguel de Meruelo

Meruelo ya lo tiene todo preparado para celebrar a partir de mañana, viernes, día 26 de septiembre y hasta el próximo lunes día 29, sus esperadas 'Fiestas de San Miguel', una cita que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la música, el deporte, la gastronomía y las tradiciones locales. Cuatro días de actividades para todas las edades, coincidientes con el último fin de semana del corriente mes y que convertirán al municipio en uno de los focos festivos de Cantabria.

La programación arrancará mañana viernes con las atracciones de las ferias a un precio reducido, y en horario de 16.00 a 20.00. También habrá una chocolatada infantil (19.00 horas). Y destaca, por supuesto, uno de los actos centrales: la lectura del pregón, a las 20.00 horas, que este año correrá a cargo de los jóvenes de la localidad. La noche se llenará de ritmo con el lanzamiento de pacas, la macrodisco Impacto, el concierto estelar de la cantante Marta Soto (23.00 horas) y la sesión de Dani Parrondo 'The Goat' (00.30).

El sábado 27 será la jornada más intensa, con un torneo de fútbol sala (09.00 horas); tiro al plato (10.00), hinchables para los niños (desde las 11.00)), un encierro infantil a las 12.00 del mediodía, y el tradicional partido entre solteros y casados (17.00 horas). La tarde dará paso a una velada de boxeo amateur (19.00) y, desde la 21.30, a una noche muy musical con un gran tributo a Camela y la verbena a cargo de la orquesta Cayenna.

Ampliar

El ambiente familiar tomará el protagonismo el domingo 28, con mercado artesanal (11.00), el popular Concurso de paellas que comenzará a las 12.00 –cada participante deberá aportar sus propios ingredientes y elaborar una tortilla para un mínimo de 10 raciones–. A las 17.00, finales de futbito y a las 20.00 horas, concurso de comer flanes. A las 20.30, exhibición de zumba a cargo de Sole y sus chicas y actuación de la orquesta Tango y macrodisco Galaxi.

El 'día grande'

Las fiestas concluirán el lunes 29, día grande en honor a San Miguel, con atracciones a precio especial, la misa solemne, a las 12.30 y la posterior actuaciones del Grupo de Danzas de Riotuerto. A las 19.00 horas, presentación de los equipos de fútbol de Meruelo y a las 20.00, reparto popular de un asado (tiques, 2 euros). La gran orquesta Titanium Show cerrará la presente edición de San Miguel en Meruelo.

De Camela al espectáculo de Parrondo, sin parar

Grupo Cayenna R. C.

La música será uno de los elementos que más atraiga al público joven en estas fiestas de San Miguel de Meruelo. El programa diseñado por los organizadores en lo tocante a espectáculo musical es muy potente y promete, desde luego, ritmo los cuatro días festivos. A la actuación de Marta Soto, joven cantante y compositora, uno de cuyos temas más conocidos es 'Quiero verte', se suma el tributo a Camela, para que el público disfrute de lascanciones de los míticos e incombustibles Dioni y Ángeles.

Orquesta Tango. R.C.

Y por supuesto, no faltarán las verbenas, a cargo de las orquestas Cayenna (con base en Asturias, un repertorio de lo más actual y un gran montaje de iluminación y escenografía) y Tango, originaria de León (Valencia de Don Juan).

Dani Parrondo R.C.

Como cierre de este capítulo de las verbenas, una de las más grandes orquestas del panorama nacional: Titanium que será la encargada, además, de cerrar la programación. Pero también hay que citar el espectáculo del cantante asturiano Dani Parrondo, que fuera la voz principal de la orquesta gallega Grupo Tekila. Parrondo está desarrollando su carrera en solitario y ofreciendo un espectáculo diferente que «revoluciona» la noche, con la música como 'reina'.