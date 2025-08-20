«El cupo catalán abre la puerta a una forma de estado confederal asimétrica»

«Los impuestos son complicados y el sistema de financiación español, que es cómo repartimos los recursos para prestar los servicios de las autonomías, es ... ininteligible. Hay que hacer un esfuerzo por hacerlo comprensible». La reflexión que lanzó este miércoles al comienzo de su conferencia en Santander el economista, inspector de la Agencia Tributaria y divulgador Francisco de la Torre debe ser generalizada porque la convocatoria, organizada con motivo del encuentro por el cuarto aniversario del colectivo Foramontanos Cantabria XXI, logró llenar una de los salones del Palacio de la Magdalena. «Una tarde de un 20 de agosto es un buen momento para hablar de financiación autonómica», bromeó el protagonista, que centró su intervención en los efectos que tendrá el cupo catalán sobre el conjunto del país.

A su entender, muy perjudiciales. No solo desde el punto de vista económico por la pretensión de la Generalitat de Cataluña de lograr un porción más grande del pastel –lo que queda a repartir para el resto será menos–, sino también porque, en opinión de De la Torre, va a cambiar «por la puerta de atrás» la forma de organización de España. De un estado de las autonomías, si finalmente se lleva a cabo el acuerdo entre Pedro Sánchez, Salvador Illa, ERC y Junts, se pasará a un «estado confederal asimétrico». Con el traspaso de la gestión de los impuestos, el Ministerio de Hacienda «va a extender los privilegios financieros y fiscales que tienen País Vasco y Navarra», que aunque derivan de la Constitución, también «de la lectura partidista que se ha hecho de ella».

De hecho, aseguró que «el secreto mejor guardado de la democracia es el cálculo del cupo vasco, que está pésimamente calculado y hace imposible su extensión». Imposible, al menos, para que los territorios menos ricos puedan mantener los servicios que tienen actualmente. De la Torre considera que únicamente Cataluña y Madrid se beneficiarían de la gestión íntegra de los impuestos que propone Sánchez.

Mirando a Europa y a los países desarrollados, el experto detalló que solo Alemania tiene un modelo similar de recaudación descentralizada, fruto de la forma en que se creó –la unificación de territorios independientes– y de que los países aliados no permitieron, tras la Segunda Guerra Mundial, centralizar esa competencia. La consecuencia, explicó, es que el coste de recaudar los impuestos es seis veces mayor que la media debido a la existencia en Alemania de múltiples Agencias Tributarias en los territorios, un modelo que se importaría ahora a España. Además, hace más difícil luchar contra el fraude fiscal.

De la Torre fue presentado por Carlos Fernández-Lerga, presidente de Foramontanos XXI, que recordó que el grupo surgió en 2021 al comprobar «el declive continuado de Cantabria y de su pujanza económica» y para despertar a la sociedad civil de su atonía ante los problemas comunes.