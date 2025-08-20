El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Francisco de la Torre, durante su intervención en los salones del Palacio de la Magdalena. Jjavier Cotera

«El cupo catalán abre la puerta a una forma de estado confederal asimétrica»

La conferencia sobre el sistema de financiación del economista Francisco de la Torre clausura la cita por el cuarto aniversario de Foramontanos XXI

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:36

«Los impuestos son complicados y el sistema de financiación español, que es cómo repartimos los recursos para prestar los servicios de las autonomías, es ... ininteligible. Hay que hacer un esfuerzo por hacerlo comprensible». La reflexión que lanzó este miércoles al comienzo de su conferencia en Santander el economista, inspector de la Agencia Tributaria y divulgador Francisco de la Torre debe ser generalizada porque la convocatoria, organizada con motivo del encuentro por el cuarto aniversario del colectivo Foramontanos Cantabria XXI, logró llenar una de los salones del Palacio de la Magdalena. «Una tarde de un 20 de agosto es un buen momento para hablar de financiación autonómica», bromeó el protagonista, que centró su intervención en los efectos que tendrá el cupo catalán sobre el conjunto del país.

