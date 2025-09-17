El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Daniel Vega ejerce como director de Exposiciones y Conservación en el Museo Guggenheim Bilbao desde 2018. MGB

Daniel Vega dirigirá el proyecto Faro Santander, tras una larga experiencia en el Guggenheim

Gestor de la Colección del Museo de Bilbao y organizador de más de 300 exposiciones, se pondrá al frente del espacio cultural, tecnológico y de ocio del Banco Santander

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Daniel Vega dirigirá las riendas del proyecto Faro Santander. El actual número dos del Museo Guggenheim Bilbao se pondrá al frente del espacio cultural, ... tecnológico y de ocio promovido por el Banco Santander y su Fundación con sede en el histórico inmueble del Paseo de Pereda, donde se ultiman los trabajos de reforma integral. Vega, actual director de Exposiciones y Conservación del museo bilbaíno, conducirá las riendas de la ambiciosa infraestructura cultural santanderina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  2. 2

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  3. 3 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  6. 6

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  7. 7

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10

    Torrelavega activa el proyecto para descongestionar los accesos a la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Daniel Vega dirigirá el proyecto Faro Santander, tras una larga experiencia en el Guggenheim

Daniel Vega dirigirá el proyecto Faro Santander, tras una larga experiencia en el Guggenheim