«Hemos dejado la política en manos de la gente que menos capacitada está»

Según Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 1971), aunque a estas alturas cueste creerlo, 'España tiene solución'. Y empieza por abrir y leer el libro ... que, con ese título esperanzador, el expolítico y exdiputado de Vox ha presentado hoy, miércoles, en el Ateneo de Santander, hasta arriba de gente para recoger el mensaje que, de palabra y obra, ha venido a dejarles quien fue cofundador, secretario general, vicesecretario de Relaciones Institucionales y portavoz parlamentario del partido liderado por Santiago Abascal.

Alejado de la esfera política, a menos que sean ciertos los rumores –que él niega insistente– de que estaría pensando en abanderar una nueva formación, Espinosa de los Monteros está entregado ahora a la promoción de una obra en la que se plantea «si España está condenada o simplemente es que está mal contada», «si el problema no estuviera en los españoles, sino en la forma en que nos han enseñado a vernos, en cómo nos narramos a nosotros mismos como país». Un libro, asegura el autor en la sinopsis, que no pide permiso. «Que confronta sin complejos los dogmas del marxismo cultural, el relativismo moral, el derrotismo extendido y la rendición intelectual de quienes han dejado de dar la batalla de las ideas». «Y que demuestra, con argumentos sólidos y propuestas realistas, que hay motivos para la esperanza si estamos dispuestos a recuperar el lenguaje, la cultura, el sentido común y el orgullo de ser españoles. Una llamada urgente a los que creen que rendirse no es una opción». Porque sí. Porque 'España tiene solución', insiste el expolítico.

Presentado por el director del Ateneo, Manuel Ángel Castañeda, a quien le ha sorprendido mucho «el tono optimista de la obra», el autor ha dicho interpretar la presencia de tanta gente en el acto como un gesto de preocupación que, según asegura, se viene repitiendo en cada presentación. «Existe una sensación muy generalizada de que estamos en un momento político muy delicado», ha precisado para comenzar el invitado, habitante de un país polarizado, «con una visión de conjunto cada vez más reducida», algo que él achaca a una ideología en particular, «la izquierda», y a una persona en concreto, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, «el origen de todos los males de España en los últimos 20 años», y «una persona con muy poco bagaje» al que el exdiputado de Vox responsabiliza del ambiente de odio y de tensión permanente que se vive en el país.

Por supuesto, ha hablado de más. De todo cuanto han querido los asistentes, que ha sido mucho y variado. Ha hablado de «la demolición del sistema educativo» para afirmar que «hemos boicoteado la educación de nuestros hijos», a quienes «no hemos querido explicar la historia correcta de nuestro país, ni el orgullo que pueden sentir»... Ha hablado del Estado de las Autonomías, «un desastre» a su juicio «que tan solo ha servido para generar un incremento completamente injustificado de políticos»... Y ha hablado también de ellos, de los políticos, no para bien.

«Una de las tesis que yo defiendo es que durante muchos años la sociedad civil se ha dedicado a dejar lo público en manos de los políticos y, bueno, no funcionó mal durante algún tiempo. Pero ya no es así. Ya no funciona. La industria política crece siempre, pase lo que pase, y los que van entrando no dudo yo que con los mejores ideales al final se acaban aclimatando a un sistema del que ya resulta muy difícil salir. Hemos dejado la política en manos de la gente que menos capacitada está», se ha lamentado Espinosa de los Monteros, que en su idea de revertir la situación propone una mayor intervención de la ciudadanía en los problemas comunes. «Nos toca implicarnos más. Tenemos que empezar a tomar un poco mas de responsabilidad», ha aconsejado el expolítico.