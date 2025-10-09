Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que introducía grandes cantidades de cocaína en Cantabria y el País Vasco. El ... jefe de la organización en el norte de España es un vecino de Santoña que negociaba, organizaba y aseguraba los transportes haciendo de vehículo 'lanzadera'.

La operación, bautizada como 'Buciero-Anchoa', se ha saldado además con la detención de tres personas, una de las cuales ya ha ingresado en prisión, la incautación de 60 kilos de cocaína, valorados en más de un millón y medio de euros, y la intervención de dos vehículos dotados de 'caletas' (pequeños escondites difíciles de encontrar) con singulares sistemas de apertura, además de siete teléfonos móviles y 3.400 euros.

La investigación comenzó después de que, a finales de pasado año, la Guardia Civil detuviera en un control rutinario a un vecino de Asturias, en un peaje de la localidad vizcaína de Arrigorriaga. Los agentes incautaron en ese momento 58 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de su vehículo. Entonces empezaron a investigar al conductor de otro vehículo que, según pudieron averiguar, hacía las labores de lanzadera para el transporte de droga, es decir, iba delante para avisar a los conductores que transportaban la droga en caso de encontrarse con algún control. Así pudieron saber que la Policía Nacional de Burgos ya estaba investigando a esta persona y el pasado mes de agosto consiguieron detener al cabecilla de la organización, el vecino de Santoña, y a otro hombre, cuando transportaban un kilo de cocaína.

La colaboración y coordinación de la Guardia Civil del País Vasco y Cantabria con agentes de Policía Nacional ha sido fundamental para finalizar con éxito esta operación. Las diligencias fueron trasladadas al juzgado de guardia de Santoña que ha decretado en ingreso en prisión de uno de los detenidos, vecino de Asturias.