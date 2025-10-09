El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Guardia Civil localizó grandes cantidades de cocaína escondida en los vehículos.

Operación Buciero-Anchoa

Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína

La operación se ha saldado con tres detenidos, uno de ellos enviado a prisión, la incautación de 60 kilos de cocaína valorados en más de un millón y medio de euros, y la intervención de dos vehículos, siete teléfonos móviles y 3.400 euros

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:47

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que introducía grandes cantidades de cocaína en Cantabria y el País Vasco. El ... jefe de la organización en el norte de España es un vecino de Santoña que negociaba, organizaba y aseguraba los transportes haciendo de vehículo 'lanzadera'.

