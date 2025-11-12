El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un coche patrulla de la Policía Nacional frente a los juzgados de Avilés. Marieta

Detenido en Avilés por obtener medicamentos con recetas falsificadas en varias farmacias, algunas cántabras

El hombre utilizaba la identidad de una tercera persona y los datos falsificados de un supuesto médico valenciano

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:20

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un ciudadano ruso de 35 años acusado de falsificar recetas médicas con el objetivo de obtener medicamentos ... y sustancias psicotrópicas, algunas de ellas en farmacias de Cantabria, para su posterior venta en la Comunidad Valenciana.

