Detenido en Avilés por obtener medicamentos con recetas falsificadas en varias farmacias, algunas cántabras

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un ciudadano ruso de 35 años acusado de falsificar recetas médicas con el objetivo de obtener medicamentos ... y sustancias psicotrópicas, algunas de ellas en farmacias de Cantabria, para su posterior venta en la Comunidad Valenciana.

El arrestado, que residía en España de manera irregular, cambiaba con frecuencia de domicilio en distintas provincias, según apuntó este miércoles el Cuerpo en un comunicado, en el que también detalló que la operación se inició el pasado 4 de noviembre cuando una farmacia del centro de Avilés alertó a los agentes ante las sospechas sobre la autenticidad de unas recetas presentadas por un cliente.

Una patrulla desplazada al lugar comprobó que los documentos presentaban «diversas irregularidades». A partir de ese momento, la Policía Nacional abrió una investigación en la que descubrió que el individuo se dedicaba «de forma habitual» a falsificar prescripciones médicas, canjearlas por medicamentos y revender los productos obtenidos para obtener beneficios económicos.

Los agentes registraron sus pertenencias y encontraron numerosas recetas falsificadas, un cuaderno con anotaciones escritas en ruso y un maletín con útiles para la confección de los documentos falsos, entre ellos sellos, tinta y material de impresión. Según apuntó el Cuerpo, el detenido utilizaba la identidad de una tercera persona y los datos falsificados de un supuesto médico valenciano para dotar de apariencia de autenticidad a las prescripciones.

Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés.