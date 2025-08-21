El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Javier Martos mira por los prismáticos frente a la Segunda Playa de El Sardinero junto a dos compañeras. Roberto Ruiz

Los días de vigilancia sin sol ni bañistas

Los socorristas mantienen la guardia alta pese al mal tiempo y aprovechan las horas para hacer simulacros en la playa y revisar equipos

Álvaro Higuera

Álvaro Higuera

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Una mañana gris, con lluvias persistentes y el mar más movido de lo habitual en agosto, dejó ayer en la Segunda Playa de El Sardinero ... una estampa otoñal. El arenal está prácticamente desierto, a excepción de unas pocas personas que pasean y practican deporte. Aun así, eso no es excusa para bajar la guardia. En el acceso principal a la Segunda Playa, en torno al puesto de urgencias, los socorristas de Cruz Roja siguen alerta y trabajando, eso sí, con más tranquilidad que en los días soleados.

