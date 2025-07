Diavida buscará una salida que compense la inversión millonaria en las ambulancias de Cantabria

A la empresa Diavida no le ha cogido por sorpresa que el Consejo de Estado rechazara la propuesta unilateral de rescisión de la Consejería ... de Salud, «porque confiábamos en que nos iba a dar la razón». Lo contrario les hubiera llevado directamente a la ruina (con el aval de 595.000 euros incluido). Pero el alto cuerpo consultivo dictaminó, como se conoció el pasado jueves, que «no procede resolver el contrato del transporte sanitario no urgente del Servicio Cántabro de Salud, por falta suficiente de pruebas». Ese mismo día, el Gobierno de Cantabria, a través de su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, presumía de que se pondría fin al conflicto de las ambulancias con una salida «de mutuo acuerdo» alcanzado con la concesionaria valenciana.

Pero desde Diavida matizan que la rescisión pactada «la propusimos nosotros, independientemente de lo que dijera el Consejo de Estado. Y ha sido tras ese dictamen cuando el Gobierno cántabro ha planteado el expediente de mutuo acuerdo, que ni siquiera se ha empezado a negociar». Es más, el gerente de la adjudicataria del transporte sanitario programado, Antonio Moreno, expone que «a día de hoy no se nos ha comunicado el informe del Consejo de Estado. Sabemos que existe, pero no hemos tenido acceso a él. Lo hemos solicitado varias veces y no hemos tenido respuesta».

Dicho esto, el empresario valenciano asegura que «siempre hemos querido lo mejor para Cantabria, y yo pensaba de verdad que lo podíamos hacer muy bien, pero no nos han dejado». Por eso, buscará una salida que compense la millonaria inversión que se ha hecho en la flota de ambulancias (54 vehículos), que se estrenaron el pasado 1 de octubre.

Los términos del acuerdo de rescisión aún tendrán que debatirse, como apuntó el lunes el gerente del SCS, Luis Carretero, en declaraciones a este periódico. Pero desde Diavida recuerdan que, para sacar adelante el contrato del SCS, valorado en 11,9 millones de euros y una duración de dos años, se invirtieron 4,8 millones en ambulancias y equipamiento, una cuantía a la que hay que sumar el acondicionamiento de sus cuatro bases –en la de Revilla de Camargo, que es la sede central, se habilitaron vestuarios, lavandería, taller, depósitos y el centro coordinador–. «En total, cerca de 6,5 millones de euros», cifra la concesionaria. Así que, una vez decidido que el proyecto en Cantabria está agotado, la compañía confía en que esas negociaciones favorezcan el entendimiento y «nos permitan irnos con un buen acuerdo».

Alquiler de equipamiento

Aunque el consejero de Salud, César Pascual, no comparte que «los incumplimientos» laborales y de servicio que ha acumulado Diavida en estos nueve meses de andadura «no sean suficientes para la rescisión», como consideró el Consejo de Estado, lo cierto es que ese dictamen da la posibilidad a la adjudicataria de cerrar su mala experiencia en el SCS sin quedar abocada a la quiebra económica. De hecho, el alquiler de la dotación y la infraestructura de Diavida puede ser la forma más rápida para hacer el traspaso al grupo empresarial que coja las riendas del servicio programado de ambulancias.

Y ahí cabe recordar que hay cuatro proveedores interesados en hacerse con este contrato de emergencia (Autransa-HTGroup, Servicios Sociosanitarios Generales, Tenorio o Sanir), como primer paso para optar después a la nueva licitación ya anunciada por Sanidad, que reunificará de nuevo los servicios urgente y programado. La previsión del SCS es que esa adjudicación conjunta se pueda realizar «para finales de año o principios de 2026», como confirmó Carretero, cuya «preocupación es potenciar la calidad del servicio y que la empresa tenga solvencia para que no haya sobresaltos y pague a sus trabajadores a tiempo».