Flota de ambulancias de Diavida antes de su entrada en servicio en octubre de 2024. Luis Palomeque

Diavida traspasará a su sustituta las ambulancias y todo el equipamiento y se irá sin indemnización

Las empresas que opten al contrato de emergencia deberán presentar sus ofertas la próxima semana y la previsión de Sanidad es que el relevo se realice a comienzos de septiembre

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

Septiembre debería comenzar con una nueva empresa conduciendo las ambulancias del transporte programado del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Esa es, al menos, la ... previsión de la Consejería que dirige César Pascual (PP), que ya ha sacado adelante la rescisión por mutuo acuerdo con la adjudicataria valenciana Diavida -se aprobó ayer en Consejo de Gobierno-, que acepta el traspaso de toda su flota de ambulancias y del equipamiento desplegado en Cantabria desde su llegada el 1 de octubre de 2024. Las condiciones económicas de esa cesión de vehículos e instalaciones (naves, taller, depósitos...) aún se están perfilando, pero es la premisa que deben asumir las potenciales sustitutas, que tendrán que hacer sus números para presentar sus correspondientes ofertas al contrato de emergencia del SCS que facilitará el relevo.

