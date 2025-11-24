El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las Tres Torres son el símbolo del nuevo Hospital Valdecilla. Roberto Ruiz
Fecha histórica

Diez años del primer día del nuevo Valdecilla

El 25 de noviembre de 2015 los pacientes llegaron a las Tres Torres, el hospital puso fin a 16 años de obras, un hito sin celebración oficial, vivido con emoción y el recuerdo de la tragedia de 1999

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

Mañana martes, 25 de noviembre, se cumplirán diez años del primer día del nuevo Valdecilla. El del estreno: la llegada de los pacientes. Comenzaba la ... operación traslado a las Tres Torres, que en los meses siguientes absorbería toda la actividad de la vieja Residencia Cantabria hasta su clausura definitiva. Fue una fecha para la historia, marcada por la emoción y los nervios de los trabajadores del hospital, en la que resultó inevitable echar la vista atrás y recordar la tragedia que forzó aquella reconstrucción que llevó más de 16 años: el derrumbe de la fachada de Traumatología, que partió el hospital en dos el 2 de noviembre de 1999, en el que murieron cuatro profesionales sepultados bajo los escombros.

