Estos son los diez domingos y festivos que los comercios de Cantabria abrirán en 2026

El Gobierno regional ya ha marcado en el calendario del año que viene los diez domingos y festivos en los que estará permitida la apertura ... comercial en Cantabria. A falta de su publicación en el BOC de manera oficial, los establecimientos podrán subir la persiana en 2026 los siguientes días no laborables: 4 de enero; 2 de abril, Jueves Santo; 19 y 26 de julio; 15 de agosto, festividad de la Asunción; 12 de octubre, día de la Hispanidad; 29 de noviembre y los días 7, 20 y 27 de diciembre.

El calendario no se mueve demasiado respecto al año pasado, aunque diciembre suma un día más, y el último trimestre del año vuelve a concentrar la mayoría de jornadas al coincidir con la vorágine de consumo con el domingo 29 de noviembre en plena campaña del Black Friday y los días de las compras navideñas con los domingos 20 y 27 de diciembre. En este último mes se suma también el lunes 7, jornada a la que el Gobierno de Cantabria ha trasladado la festividad de la Constitución del día anterior.

Festivos y domingos de apertura comercial en 2026 Enero Día 4

Abril Día 2, Jueves Santo

Julio Días 19 y 26

Agosto Día 15, festividad La Asunción

Octubre Día 12, festividad de la Hispanidad

Noviembre Día 29

Diciembre Días 7, 20 y 27

En julio, los comercios cántabros también podrán abrir -al igual que este año- dos domingos, los días 19 y 26, que junto con el 15 de agosto, día de La Asunción, coinciden con la mayor afluencia de turistas en verano, un planteamiento que vuelven a rechazar, como viene siendo habitual, los sindicatos. «Es una propuesta planteada de manera unilateral sin consultar a los agentes sociales», critican desde UGT, sindicato que hace hincapié en que desde hace dos años el Gobierno regional «ni tan siquiera tiene en cuenta nuestra opinión, no nos consultan».

Los representantes de los trabajadores reprochan además al Ejecutivo que este calendario impide a los empleados conciliar la vida familiar y laboral al tiempo que piden que no se fijen varios días de excepción en el mismo mes o se hagan coincidir con los puentes, ya que los asalariados no pueden disfrutarlos.

En la misma línea se pronuncia Comisiones Obreras (CC OO), que considera que la propuesta deja desprotegido al comercio local ya que, a sus ojos, estas excepciones «solo las pueden asumir las grandes empresas y superficies» al tiempo que remarca que la propuesta «está muy lejos de generar riqueza o empleo estable y fomenta, sin embargo, la precariedad y acelera el declive del pequeño comercio».

En los últimos años, este planteamiento también empuja a las pequeñas tiendas y comercio local a abrir en estas jornadas para no quedarse atrás en las ventas, aunque cabe recordar que no es obligatorio y que la decisión depende del establecimiento. A estos diez días se suman los de los municipios de gran afluencia turística, que pueden abrir por ley los festivos que estimen.