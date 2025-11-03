El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Primer día de rebajas en un comercio de Santander. Roberto Ruiz

Estos son los diez domingos y festivos que los comercios de Cantabria abrirán en 2026

El calendario, que concentra tres de los días en diciembre (7, 20 y 27), repite las fechas señaladas como Jueves Santo (2 de abril), la Asunción (15 de agosto) y la Hispanidad (12 de octubre)

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:09

El Gobierno regional ya ha marcado en el calendario del año que viene los diez domingos y festivos en los que estará permitida la apertura ... comercial en Cantabria. A falta de su publicación en el BOC de manera oficial, los establecimientos podrán subir la persiana en 2026 los siguientes días no laborables: 4 de enero; 2 de abril, Jueves Santo; 19 y 26 de julio; 15 de agosto, festividad de la Asunción; 12 de octubre, día de la Hispanidad; 29 de noviembre y los días 7, 20 y 27 de diciembre.

