«Era difícil repetir los históricos resultados de las anteriores elecciones» María Gil Luis del Piñal considera que la entrada del PRC en el juego electoral ha sido clave para explicar la pérdida de votos sufrida JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Lunes, 29 abril 2019, 00:02

Unidas Podemos se ha quedado en Cantabria sin la representación en el Congreso de los Diputados que contó durante la última legislatura. La alianza de Podemos, Izquierda Unida y Equo ha perdido la mitad de los votos obtenidos hace tres años. «Lo que conseguimos en Cantabria en 2015 y 2016 fue algo histórico, dificílmente repetible, estábamos muy ilusionados con mantener ese diputado, pero la entrada del PRC en el juego electoral, repartiéndose solo cinco diputados, lo hacía bastante complicado y por desgracia ha sido así», indicaba el cabeza de lista Luis del Piñal, que desde primera hora de la noche ya vio que los resultados les iban a dar la espalda.

Las sucesivas batallas internas de Podemos Cantabria no sólo han minado el partido, también han pasado factura en las urnas, a pesar de que Del Piñal intentó durante la campaña defender la labor de autocrítica realizada, insistir en que no se iban a repetir y destacar por encima de todo el «sobresaliente» trabajo parlamentario desarrollado por su partido. «Mientras otros partidos se aprovechaban de unas olas a nivel nacional positivas, nosotros no teníamos la situación más optima para enfrentarnos a este recto electoral. Estamos contentos de como se ha desarrollado la campaña, pero podíamos habernos enfrentado en una situación más positiva de lo que lo hemos hecho. Las razones de esa perdida de votos las desconocemos ahora mismo, tocará mañana ponerse a pensar y construir para el futuro. Creo que hemos hecho una gran campaña buena , de hecho ha habido una tendencia al alza respecto a las primeras previsiones, pero no lo suficiente», explicó Del Piñal.