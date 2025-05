Ampliar El consejero, Sergio Silva, se reunió con los sindicatos para abordar de nuevo la negociación. Roberto Ruiz

Los docentes bajan a 260 euros al mes su petición y la negociación continúa Educación no se va a mover de los 120 euros, «porque no encaja en los presupuestos, a no ser que ampliemos el marco temporal un par de años»