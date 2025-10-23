El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los alumnos entrando al Colegio Cisneros, en Santander, en la huelga del 3 de abril. Juanjo Santamaría

Los docentes vuelven a la calle en la cuarta huelga del sistema educativo en menos de un año

La manifestación saldrá a las 18.00 horas desde Numancia hasta el Centro Cultural Doctor Madrazo, con una parada frente al Gobierno en Peña Herbosa

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:23

El profesorado de Cantabria vuelve a salir a la calle en la cuarta jornada de huelga de todos los centros educativos no universitarios para reclamar ... su subida salarial. A pesar de la división en las convocatorias, ya que la mayor parte de la Junta de Personal Docente –STEC, ANPE y UGT– convocaron paros escalonados y Comisiones Obreras (CC OO) generales, el llamamiento a la movilización y manifestación de hoy jueves es conjunto: para todos los docentes de todos los niveles educativos. Recorrerán las calles de Santander, desde Numancia, donde saldrán a las 18.00 horas, hasta el Centro Cultural Doctor Madrazo. Eso sí, con la ya tradicional parada frente a la sede del Gobierno en Peña Herbosa.

