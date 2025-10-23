Los docentes vuelven a la calle en la cuarta huelga del sistema educativo en menos de un año La manifestación saldrá a las 18.00 horas desde Numancia hasta el Centro Cultural Doctor Madrazo, con una parada frente al Gobierno en Peña Herbosa

Los alumnos entrando al Colegio Cisneros, en Santander, en la huelga del 3 de abril.

Ángela Madrazo Santander Jueves, 23 de octubre 2025, 07:23 Comenta Compartir

El profesorado de Cantabria vuelve a salir a la calle en la cuarta jornada de huelga de todos los centros educativos no universitarios para reclamar ... su subida salarial. A pesar de la división en las convocatorias, ya que la mayor parte de la Junta de Personal Docente –STEC, ANPE y UGT– convocaron paros escalonados y Comisiones Obreras (CC OO) generales, el llamamiento a la movilización y manifestación de hoy jueves es conjunto: para todos los docentes de todos los niveles educativos. Recorrerán las calles de Santander, desde Numancia, donde saldrán a las 18.00 horas, hasta el Centro Cultural Doctor Madrazo. Eso sí, con la ya tradicional parada frente a la sede del Gobierno en Peña Herbosa.

Este llamamiento apela al profesorado de todas las etapas educativas (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, escuelas de idiomas, escuelas de adultos, equipos de orientación, escuelas de artes y danza). Pero la huelga escalonada comenzó el lunes. La jornada de ayer, con la movilización por etapas, registró un apoyo del 6,7% según la Consejería de Educación y del 23,9%, segn los datos recabados por los sindicatos. Mientras que la general, convocada solo por el tercer sindicato que conforma la Junta de Personal, CC OO, tuvo un seguimiento del 2,85% según el Gobierno y del 10% para los convocantes. Por delante, aún queda una jornada más de paro que afecta a colegios (Educación Infantil y Primaria) en base al llamamiento de la mayor parte de la Junta, y, de nuevo, general teniendo en cuenta la movilización de CC OO.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión