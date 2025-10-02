El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La economía cántabra crece con timidez y acaba última del país en 2024

El PIB regional solo subió un 2,3% el año pasado, el peor dato de todas las comunidades y por debajo del 3,5% de la media nacional

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

La economía de Cantabria no acaba de despegar. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de crecimiento del año pasado y ... los resultados están lejos de los mensajes optimistas lanzados por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga. El Producto Interior Bruto (PIB) creció el año pasado, sí, pero lo hizo de forma muy tímida y por debajo de la media nacional, hasta el punto de que Cantabria fue la peor comunidad de todo el país. El aumento del 2,3% del PIB queda lejos de los números de otras comunidades similares, como La Rioja (+3,1%), Navarra (+3,3%) o Murcia, la que más creció de todo el país con un 4,5%.

