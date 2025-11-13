Economía pide a Vox los cálculos de su propuesta de deflactación para estudiarla

Una de las líneas rojas que han puesto los tres diputados del Grupo Parlamentario de Vox para apoyar los Presupuestos de Cantabria para 2026 ... es que se lleve a cabo una deflactación. Es decir, una bajada del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) para compensar, al menos, el efecto de la inflación. En concreto, lo que pedía la formación de Santiago Abascal es aplicar esa deflactación a las bases liquidables inferiores a 60.000 euros para paliar «la inasumible presión fiscal». Pese a que tras la primera reunión negociadora entre PP y Vox los populares han preferido no volver a convocar a este partido, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha retado a este hipotético -muy hipotético- socio presupuestario a que concreten esa propuesta.

«Espero la redacción concreta del artículo donde quieren que se refleje la deflactación. Digan si hay que aplicarla sobre la inflación producida el año pasado, los años anteriores, si es en todos o en alguno de los tramos... Quiero esa redacción para hacer los cálculos correspondientes», señaló el responsable de las arcas autonómicas durante su comparecencia en el Parlamento para explicar el contenido del borrador de las Cuentas para 2026.

Respuesta anticipada Agüeros apunta que las bajadas de impuestos ya realizadas han ahorrado más dinero al ciudadano

En cualquier caso, el consejero de Economía defiende que la bajada fiscal que ya ha realizado el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ha supuesto un mayor ahorro de impuestos para los cántabros que la propuesta de Vox. Esa bajada fiscal, que entró en vigor en 2024, se pactó con el PRC. De hecho, los regionalistas matizaron la propuesta inicial para que beneficiara más a las rentas medias y bajas y algo menos a las más elevadas.

La postura del Ejecutivo es que, pese a que Vox ha convertido en un «mantra» la defensa de la deflactación -el PP lo exigía cuando estaba en la oposición e incluso se comprometió a hacerlo en el programa electoral-, los cántabros ya han comprobado como las medidas fiscales de Buruaga y Agüeros «tienen un efecto mucho más positivo» que la deflactación. «No solo en los bolsillos de los cántabros», advirtió Agüeros, también en un aumento del número de contribuyentes en el IRPF de 7.500 declarantes, que ha supuesto unos ingresos adicionales de 36 millones de euros. Esas cifras, según Vox, lo único que hacen es venir a darles la razón: el Gobierno dispone de más dinero que no está en la calle.

Concepto Urrutia pide al PRC que sea «responsable»a la vez que ataca a su candidata por «su giro a la izquierda»

Tanto el consejero de Economía como después la de Presidencia, Isabel Urrutia, dieron por hecho que las opciones de un pacto presupuestario con Vox eran cercanas a cero. La segunda de forma mucho más clara: «Les pido, apelando a su responsabilidad y a su sentido de autonomía y defensa del autogobierno, que no todos los grupos aquí tienen, aprueben este Presupuesto».

Con esas premisas, Urrutia metió en el saco al PRC y, aparentemente, dejó fuera a Vox. Eso sí, con una mano reclamó los votos a los regionalistas para sacar adelante las Cuentas y con la otra arremetió contra su candidata a las próximas elecciones, Paula Fernández. «Su giro a la izquierda es la única causa posible que uno puede ver para que ustedes dejen de pensar en el bien de Cantabria y de los cántabros», concluyó.