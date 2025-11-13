El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Economía pide a Vox los cálculos de su propuesta de deflactación para estudiarla

Varios consejeros del PP dan por hecho que no habrá pacto con el partido de Abascal, pero le piden que concrete una de sus principales exigencias para apoyar el Presupuesto

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Una de las líneas rojas que han puesto los tres diputados del Grupo Parlamentario de Vox para apoyar los Presupuestos de Cantabria para 2026 ... es que se lleve a cabo una deflactación. Es decir, una bajada del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) para compensar, al menos, el efecto de la inflación. En concreto, lo que pedía la formación de Santiago Abascal es aplicar esa deflactación a las bases liquidables inferiores a 60.000 euros para paliar «la inasumible presión fiscal». Pese a que tras la primera reunión negociadora entre PP y Vox los populares han preferido no volver a convocar a este partido, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha retado a este hipotético -muy hipotético- socio presupuestario a que concreten esa propuesta.

