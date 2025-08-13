El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recinto ferial de Torrelavega Luis Palomeque
Agenda, miércoles 13 de agosto

El ecuador de las fiestas. Torrelavega y mucho más

DM .

DM .

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:14

  1. 13de agosto

    Hoy en Torrelavega

  • De 10.00 horas a 13.00 horas: Concurso 'Las Peñas Pintan', organizado por la Liga Somos 39300. Dentro del perímetro formado por las calles Augusto González Linares/Pando, Avenida Fernando Arce/La Llama, General Ceballos y José María Pereda.

  • A las 11.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de la categoría Alevín, en la Bolera Ramón Collado.

  • A las 12.00 horas: Títeres 'Gorgorito', en Plaza de La Llama.

  • A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'La familia Pérez', de la Compañía Los Pérez.

  • A las 17.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de la categoría Benjamín, en la bolera Ramón Collado.

  • A las 17.00 horas: Actuación del grupo folclórico 'Folk Dance Group Hoslychka', como parte de la programación del Asilo Hospital San José. Patrocinado por Solvay Química S.L.

  • De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.

  • A las 21.30 horas: Concierto de Nando Agüeros en el Bulevar Demetrio Herrero. Prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.

  • A las 23.00 horas: Verbena de la mano de la Orquesta Wykas Family, en Plaza Baldomero Iglesias.

  1. 13 de agosto

    Y además en Cantabria

  • Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen del Campo, en Cabezón de la Sal. Eucaristía solemne en Honor a la Virgen a las 12.00 horas en la Iglesia San Martin. Después, Bailes de Picayos. Festival Folklórico Internacional a partir de las 21.00 horas, en la Plaza de La Bodega.

  • Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Galizano. Tarde llena de actividades para lo jóvenes. Pregón infantil y fiesta 'Holi' a las 21.30 horas. Actuación de Maneras de Vivir a las 22.30 horas.

  • Fiestas de San Roque, en Santa Cruz de Bezana. Concierto de La Cocacola a las 20.00 horas, en la Plaza Margarita.

  • Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Medio Cudeyo. El concurso de tortillas empieza a las 21.00 horas, así que todos al Parque El Ferial para no perdérselo. Luego, concierto de Doble Ch. Por último, a las 20.00 horas, empiezan las semifinales del torneo de fútbol municipal.

  • Fiestas de la Milagrosa, en Viaña. Diana floreada pronto por la mañana y a las 12.00, misa solemne. El vermut lo amenizan Los Piteros de Valdeiguña. La romería empieza a las 20.00 horas a cargo de Nacho Barquin.

  • Fiestas de Nuestra Señora de Helecha, en Helecha. A las 16.00 empiezan las fiestas con el concurso de brisca, mus y parchís. El primer encierro de vaquillas es a las 18.30 y después, romería a cargo de Dj Helecha. La actuación de La Gran Nogara es a las 21.00 horas seguido de Amigos del Swing.

  • Concierto Recordando los 80, en Arnuero. Espectáculo de los grandes éxitos del pop nacional, en el casco histórico de Isla a las 22.00 horas.

  • Stellar circus, en Meruelo. El circo sin animales, 'Kaleido' comenzará a las 20.00 horas en la campa de las Fiestas. Se necesita entrada, las taquillas abren una hora antes de cada función.

  • Festival de conciertos, en Santander. Trío de trombón, fagot y piano interpretado por Alexis Pelayo, Álvaro Díez y Álvaro Piedra en el Centro Cultural Fernando Ateca, a las 12.00 horas.

  • Concierto de Xurxo Estévez Trío, en Santander. Concierto lleno de energía con temas de jazz mezclados con ese toque original que caracteriza a Xurxo Estévez junto a Sunil López al piano y Daniel Pimenta a la batería. En el Rubicón a las 21.30 horas. Entrada por 10 euros.

  • Festival de las Naciones, en Santander. El Astillero da la bienvenida a la gastronomía de todos los rincones del mundo. La inauguración es a las 13.00 con la alcaldesa de la ciudad. A las 22.00 horas, tributo especial a Dire Straits por su 40 aniversario.

  • Espectáculo de magia, en Barriopalacio. Una mezcla de humor, magia y circo protagonizado por Nando Caneca en Uco, un paisano diferente. A las 19.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  3. 3

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  4. 4

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  5. 5

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  6. 6

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  7. 7

    El once del Racing toma forma
  8. 8

    La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias
  9. 9

    Aragón busca completar la «columna vertebral» del Racing: «Es donde más posibilidades hay de movimientos»
  10. 10

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El ecuador de las fiestas. Torrelavega y mucho más

El ecuador de las fiestas. Torrelavega y mucho más