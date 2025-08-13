El ecuador de las fiestas. Torrelavega y mucho más

Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen del Campo, en Cabezón de la Sal. Eucaristía solemne en Honor a la Virgen a las 12.00 horas en la Iglesia San Martin. Después, Bailes de Picayos. Festival Folklórico Internacional a partir de las 21.00 horas, en la Plaza de La Bodega.

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Galizano. Tarde llena de actividades para lo jóvenes. Pregón infantil y fiesta 'Holi' a las 21.30 horas. Actuación de Maneras de Vivir a las 22.30 horas.

Fiestas de San Roque, en Santa Cruz de Bezana. Concierto de La Cocacola a las 20.00 horas, en la Plaza Margarita.

Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Medio Cudeyo. El concurso de tortillas empieza a las 21.00 horas, así que todos al Parque El Ferial para no perdérselo. Luego, concierto de Doble Ch. Por último, a las 20.00 horas, empiezan las semifinales del torneo de fútbol municipal.

Fiestas de la Milagrosa, en Viaña. Diana floreada pronto por la mañana y a las 12.00, misa solemne. El vermut lo amenizan Los Piteros de Valdeiguña. La romería empieza a las 20.00 horas a cargo de Nacho Barquin.

Fiestas de Nuestra Señora de Helecha, en Helecha. A las 16.00 empiezan las fiestas con el concurso de brisca, mus y parchís. El primer encierro de vaquillas es a las 18.30 y después, romería a cargo de Dj Helecha. La actuación de La Gran Nogara es a las 21.00 horas seguido de Amigos del Swing.

Concierto Recordando los 80, en Arnuero. Espectáculo de los grandes éxitos del pop nacional, en el casco histórico de Isla a las 22.00 horas.

Stellar circus, en Meruelo. El circo sin animales, 'Kaleido' comenzará a las 20.00 horas en la campa de las Fiestas. Se necesita entrada, las taquillas abren una hora antes de cada función.

Festival de conciertos, en Santander. Trío de trombón, fagot y piano interpretado por Alexis Pelayo, Álvaro Díez y Álvaro Piedra en el Centro Cultural Fernando Ateca, a las 12.00 horas.

Concierto de Xurxo Estévez Trío, en Santander. Concierto lleno de energía con temas de jazz mezclados con ese toque original que caracteriza a Xurxo Estévez junto a Sunil López al piano y Daniel Pimenta a la batería. En el Rubicón a las 21.30 horas. Entrada por 10 euros.

Festival de las Naciones, en Santander. El Astillero da la bienvenida a la gastronomía de todos los rincones del mundo. La inauguración es a las 13.00 con la alcaldesa de la ciudad. A las 22.00 horas, tributo especial a Dire Straits por su 40 aniversario.