La educación cántabra afronta una semana de huelga docente

La semana educativa comienza hoy con la doble convocatoria de huelga que hasta el viernes interrumpirá las clases a dos velocidades diferentes: por un lado, ... la mayoría de los sindicatos de la Junta de Personal Docente –STEC, ANPE y UGT– celebrarán los paros por etapas, de manera progresiva; mientras que, Comisiones Obreras, por su parte, lo hará durante los cinco días y para todos los docentes, independientemente del nivel o centro educativo. Una decisión adoptada por ambas partes después que la semana pasada fracasase el último encuentro con Educación para su incremento retributivo. El jueves, en cambio, sí celebrarán conjuntamente una manifestación por las calles de Santander –18.00 horas, entre la plaza de Numancia y el Centro Cultural Doctor Madrazo–.

La clave para desatascar el conflicto sigue estando en lo que los sindicatos docentes han calificado como 'cláusula Silva', en relación a la intención del consejero del ramo (Sergio Silva) de vincular la subida salarial a la aprobación de los Presupuestos de la comunidad. Un extremo que censura al completo el colectivo sindical, ya que entiende que el Gobierno no hizo lo mismo a la hora de mejorar las retribuciones de los médicos o los funcionarios de Justicia. A pesar de que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, aseguró durante el Pleno del Parlamento celebrado hace un par de semanas haber incluido una partida específica de 17 millones de euros en el borrador de las próximas cuentas, los representantes de los maestros y profesores decidieron seguir adelante con la semana de huelga.

En la última reunión de la semana pasada entre ambas partes, que hacía la número once desde que comenzó la negociación, el Ejecutivo afirmó que, en el caso de que el PP no pudiese sacar adelante los Presupuestos por falta de apoyos al gobernar en minoría, en los siguientes tendría en cuenta la aplicación de las subidas con carácter retroactivo.

La Junta de Personal Docente no aceptó esta posibilidad y propuso otras alternativas, que no fructificaron. Los profesionales de la enseñanza consideran que el Gobierno no les trata en igualdad de condiciones que a médicos y trabajadores de Justicia. El viernes estaba prevista una reunión entre el Grupo Parlamentario Popular y la Junta de Personal que no se celebró después de que varios de los integrantes de este último colectivo –los representantes de STEC– acudiesen a la cita ataviados con batas de medico y fonendoscopios colgados del cuello, medida que sentó muy mal entre los profesionales sanitarios. El PP les acusó de «boicot» y de «montar el espectáculo». El STEC, por su parte, explicó en redes sociales que lo había hecho «para evidenciar su intención de discriminarnos». Con quien sí se sentaron a hablar fue con el PRC, que les avanzó que pedirá la aprobación de las próximas cuentas regionales con la subida salarial del profesorado «sin 'cláusula Silva'».