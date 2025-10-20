El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de la última manifestación celebrada por el colectivo de docentes. Roberto Ruiz

La educación cántabra afronta una semana de huelga docente

Los sindicatos exigen, con paradas a dos velocidades diferentes, que la subida salarial nose vincule a la aprobación del Presupuesto

R. T. P. / EFE

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:23

La semana educativa comienza hoy con la doble convocatoria de huelga que hasta el viernes interrumpirá las clases a dos velocidades diferentes: por un lado, ... la mayoría de los sindicatos de la Junta de Personal Docente –STEC, ANPE y UGT– celebrarán los paros por etapas, de manera progresiva; mientras que, Comisiones Obreras, por su parte, lo hará durante los cinco días y para todos los docentes, independientemente del nivel o centro educativo. Una decisión adoptada por ambas partes después que la semana pasada fracasase el último encuentro con Educación para su incremento retributivo. El jueves, en cambio, sí celebrarán conjuntamente una manifestación por las calles de Santander –18.00 horas, entre la plaza de Numancia y el Centro Cultural Doctor Madrazo–.

