El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los representantes de los docentes, ataviados con las batas de médicos, el jueves. Daniel Pedriza

Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos

El Sindicato Médico exige a los docentes «respeto» para el colectivo, que «ni está entre los mejores pagados del país, ni tiene dos meses de vacaciones en verano ni la misma plantilla con menos niños»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«¿Por qué hay dinero para la subida salarial de los médicos, pero cuesta encontrarlo para los profesores?» Esa es la comparativa a la que ... se aferra el colectivo docente para mantener el pulso con la Consejería de Educación, con el apoyo de los partidos de la oposición. Sin ir más lejos, el pasado lunes ese mismo interrogante lo planteó el regionalista Pedro Hernando en el Parlamento, después de que el consejero de Salud, César Pascual, le respondiera que podía tener la «absoluta garantía» de que se cumplirá «íntegramente» con el pacto sanitario firmado, que abarca no solo el incremento retributivo para los médicos, sino para todos los profesionales del SCS. Pero resultó una pregunta trampa, porque lo que el PRC quería era ahondar en «esa diferencia» entre unos empleados públicos y otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  2. 2

    Hallan el cadáver de un buceador de Monte, de 67 años, flotando junto a las rocas en La Maruca
  3. 3 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  4. 4 Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
  5. 5

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  6. 6 La Bonoloto deja más de 800.000 euros en Solares
  7. 7

    Molnedo, Gamazo, Mercado de México y un recinto ferial, las inversiones en Santander para 2026
  8. 8

    El TSJC reafirma que Lupa debe pagar el plus de asistencia en vacaciones a más de 500 trabajadores
  9. 9

    Buruaga pide ayuda a los alcaldes para aprobar el Presupuesto y «no embargar el futuro municipal»
  10. 10

    La oposición de Santander pide constituir «una mesa de trabajo» para estudiar el proyecto del Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos

Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos