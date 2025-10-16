El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El consejero de Educación entrando a la mesa de diálogo, donde le esperan los representantes de la Junta de Personal Docente. Daniel Pedriza

Undécima reunión fallida, los docentes irán a la huelga

A pesar de los intentos de Educación de desconvocar el paro con una subida salarial contemplada en los presupuestos, los sindicatos siguen sin aceptar la 'Cláusula Silva'

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:14

La educación en Cantabria lleva once meses conflicto. Y tras el fracaso de la undécima mesa de diálogo entre la Consejería y la Junta de ... Personal Docente, los profesores de la región volverán a la huelga la semana del 20 al 24 de octubre. De hecho, irán al paro más largo que se ha dado en el sector en la Comunidad. Cinco jornadas en total que, bien escalonadas -según STEC, ANPE y UGT- o durante toda la semana -para Comisiones Obreras (CC OO)-, paralizarán de nuevo el sistema educativo.

