Undécima reunión fallida, los docentes irán a la huelga

La educación en Cantabria lleva once meses conflicto. Y tras el fracaso de la undécima mesa de diálogo entre la Consejería y la Junta de ... Personal Docente, los profesores de la región volverán a la huelga la semana del 20 al 24 de octubre. De hecho, irán al paro más largo que se ha dado en el sector en la Comunidad. Cinco jornadas en total que, bien escalonadas -según STEC, ANPE y UGT- o durante toda la semana -para Comisiones Obreras (CC OO)-, paralizarán de nuevo el sistema educativo.

El encuentro de este jueves no ha dado sus frutos. La Consejería de Educación, tal y como avanzó la presidenta de Cantabria en el Foro de El Diario Montañés, ha presentado a las organizaciones sindicales dos novedades: el proyecto de Presupuestos para el área, que incluye la partida del primer y segundo tramo de la subida y los complementos por sexenios, y el «compromiso» del consejero, Sergio Silva, de incluir la adecuación retributiva en las cuentas venideras. Pero no ha sido suficiente para los sindicatos, siguen reclamando que se elimine la 'Cáusula Silva', la que vincula el cumplimiento del acuerdo a la aprobación presupuestaria.

Las cesiones que se han dado en los últimos meses parecen insuficientes para ambas partes. Por un lado, el área de Silva ha incluido, además de la adecuación salarial, la reducción de la burocracia, «una absoluta novedad que nos había pedido tanto los directores, como la propia junta de personal», la bajada de ratios en el proyecto de cuentas o asuntos de «educación en general, más allá de los salarios», como las becas de comedor o del banco de recursos, «que solicitaban las familias». Además, tal y como ha confirmado el consejero, «seguimos puliendo detalles técnicos del pacto, como la actualización de la cantidad conforme al IPC». Avances que aún no complacen a los sindicatos al cien por cien.

Por otro lado, la Junta de Personal Docente también ha trasladado sus propuestas. Han solicitado «una nueva redacción de la cláusula» que se ajuste a la que tuvo Sanidad o Justicia. Exigen sustituir la vinculación a la aprobación de los presupuestos por: «A estos efectos, la Consejería de Educación se compromete a incluir los compromisos derviados sel presente Acuerdo en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria correspondiente a cada uno de los ejercicios afectados por el mismo». Es decir, que el cumplimiento se vincule a que se incluya en el texto y no a que la Ley se apruebe.

¿Habrá subida salarial?

Sin la cláusula Educación «sería irresponsable» y con la cláusula los sindicatos no firman. Pero la realidad es que, a pesar de las huelgas, el proyecto de Presupuestos ya contempla la subida, por lo que, si se aprueban, los docentes cántabros cobrarían la mitad de la cantidad lineal al mes (90 euros) en septiembre de 2026. La subida se daría a partir de enero -con efecto retroactivo desde el septiembre de 2025- y el segundo tramo se aplicará con el siguiente arranque de curso. También contempla la cantidad condicionada.

Conduciría a una situación «inverosímil» para la educación en Cantabria, según el consejero, «donde es el Gobierno el que patrocina y defiende esa subida salarial, y es la Junta de Personal la que se desmarca». Silva ha dejado claro que «nuestro compromiso está ahí y no vamos a desfallecer, haya firma o no haya firma».

Y los sindicatos, a preguntas de El Diario Montañés, han criticado esa decisión del Ejecutivo. Jesús San Emeterio, de UGT y como portavoz de la Junta al completo, ha planteado que el Gobierno incluye un tramo y «no es un acuerdo retributivo ni es nada que se le parezca», porque, «hemos hablado de anualidades y, de esta forma, estamos sujetos a los presupuestos y a qué cantidades se puede asumir cada año».