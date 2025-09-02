El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración de protesta del pasado mes de mayo frente al IES Santa Clara de Santander. Roberto Ruiz

Educación y docentes mantienen el pulso a una semana del inicio de curso

Los servicios mínimos para la huelga, que los sindicatos tildan de «abusivos», tensionan aún más el ambiente y enrocan a las partes

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:18

A menos de una semana para que comience el curso escolar en Cantabria con la celebración de dos jornadas de huelga en los colegios de ... Educación Infantil y Primaria y una manifestación de protesta por las calles de Santander, las posturas entre los docentes y la Consejería de Educación a cuenta del incremento salarial de los primeros están enrocadas. El profesorado está dispuesto a seguir adelante con el calendario de movilizaciones y el departamento que dirige Sergio Silva no tiene intención de citar de nuevo a los sindicatos que conforman la Junta de Personal Docente para tratar de desbloquear la situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Racing cierra el mercado con dos fichajes y sin bajas
  2. 2

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  3. 3

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  4. 4

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  5. 5

    El número de bares crece un 38% en Cantabria desde la pandemia
  6. 6

    El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
  7. 7

    Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera
  8. 8

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas
  9. 9

    Chema Aragón se examina
  10. 10 ð¢ Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Educación y docentes mantienen el pulso a una semana del inicio de curso

Educación y docentes mantienen el pulso a una semana del inicio de curso