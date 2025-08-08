El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El consejero, Sergio Silva, durante una de las reuniones con la Junta de Personal Docente para la adecuación salarial. Juanjo Santamaría

Educación lamenta la convocatoria de huelga e insiste en «la voluntad de diálogo» del Gobierno

El Ejecutivo matiene la propuesta de 180 euros más al mes en 2029 y dice que con esta cuantía «los docentes cántabros serían los mejor pagados del país en régimen común»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:18

A pesar de llevar tiempo anunciándolo, el órdago de los sindicatos de convocar paros para el comienzo de curso ha despertado la reacción de la ... Consejería de Educación. Tan solo un par de horas después de hacer públicas las fechas de las huelgas, el Gobierno de Cantabria ha lamentado el anuncio y ha reiterado que la propuesta de los 180 euros de subida mensual en 2029 «sigue vigente». Es más, han insistido en que, con esta cuantía, «los docentes de Cantabria serían los mejores pagados del país en régimen común».

