Educación lamenta la convocatoria de huelga e insiste en «la voluntad de diálogo» del Gobierno

A pesar de llevar tiempo anunciándolo, el órdago de los sindicatos de convocar paros para el comienzo de curso ha despertado la reacción de la ... Consejería de Educación. Tan solo un par de horas después de hacer públicas las fechas de las huelgas, el Gobierno de Cantabria ha lamentado el anuncio y ha reiterado que la propuesta de los 180 euros de subida mensual en 2029 «sigue vigente». Es más, han insistido en que, con esta cuantía, «los docentes de Cantabria serían los mejores pagados del país en régimen común».

Una realidad que, a juicio de la Consejería, contrasta con la decisión de los sindicatos. El equipo del consejero Sergio Silva cuestiona la decisión de la Junta de Personal: «No explican por qué no aceptan esta propuesta de mejora salarial». Pero van más allá. Desde el Ejecutivo regional hacen hincapié en su «voluntad de diálogo y disposición negociadora, tal y como venimos demostrando en los últimos ocho meses». Sin embargo, la negativa a una nueva reunión y la falta de nuevas fechas para la negociación ha sido lo que ha desencadenado el anuncio por parte de los sindicatos.

El conflicto se ha alargado durante ocho meses y ha requerido de varias mesas técnicas. Una negociación enquistada en el tiempo, pero que, en realidad, desde julio gira en torno a «flecos» muy concretos. Y es que, las posturas no están tan alejadas: han alcanzado una cuantía de subida generalizada común, pero las cuestiones técnicas pendientes de solventar son las que generan distancia entre ambas partes. Por este motivo, Silva ha lamentado que «a un Gobierno que negocia y dialoga se le castiga con tres jornadas de huelga en el curso 24/25 y se le amenaza con paralizar el inicio del curso 25/26 con más días de huelga, llegando incluso a hablar de paralizar una semana el curso escolar, algo que no había ocurrido hasta la fecha».

El Ejecutivo ha recordado que son los «primeros en poner esta cuestión encima de la mesa después de 17 años». Y ha destacado, de nuevo, el «esfuerzo» que supone la oferta, que implica «casi el 1% del presupuesto global de Cantabria, superior a la que han hecho en otras comunidades autónomas como Asturias o País Vasco, en donde sí ha sido posible llegar a un acuerdo, y que representa un impacto de 35 millones de euros al año a sumar a los más de 400 millones de euros en masa salarial de docentes en el año 2025».

En cualquier caso, Educación se ha mantenido firme en que «no podemos pasar por alto la actitud de amenaza constante» que se provoca con el conflicto. Con medidas que, a juicio del popular, «parecen desproporcionadas en relación con el esfuerzo que estamos haciendo y que seguiremos haciendo para mejorar y fortalecer la educación de Cantabria».